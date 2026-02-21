قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرموش يصنع .. مانشستر سيتي يتقدم 2-1 على نيوكاسل بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي
موعد أذان الفجر رابع يوم رمضان .. المواقيت الكاملة
أحمد موسى عن حضور الرئيس السيسي حفل تكريم وزير الدفاع السابق: مصر دايما مع رجالتها اللي خدموها
دا الشرع والدين .. تصريح مثير من أوسا عن زواجه على لقاء الخميسي
حزب الجيل: رد القاهرة على السفير الأمريكي بإسرائيل صفعة لأوهام التوسع
لا نريد لغة الحروب.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا
شوط أول سلبي بين إنبي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
دوري المحترفين| يد الزمالك يهزم سموحة 30-27 ويواجه سبورتنج في الإسكندرية
غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري
كلام خطير .. أحمد موسى: أمريكا لم تصدر أي بيان بشأن تصريحات سفيرها بإسرائيل
أوريلي يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
يفصل بينهما خط .. قصة قريتين تفطران بموعدين مختلفين في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أوساسونا يقدم هدية ثمينة لـ برشلونة بفوز قاتل على ريال مدريد في الليجا

أوساسونا
أوساسونا
مجدي سلامة

فاز فريق أوساسونا على ريال مدريد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإسباني.

جاء هدف أوساسونا الأول عن طريق أنتي بوديمير في الدقيقة 38 من ركلة جزاء وتعادل ريال مدريد في الدقيقة 70 عن طريق كيليان مبابي قبل أن يتم إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبعد ثلاث دقائق سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة رائعة من مبابي ليضعها في الشباك.

وسجل راؤول جارسيا الهدف الثاني والفوز لأوساسونا في الدقيقة 90 بعد جملة رائعة ليراوغ مدافع ريال مدريد ببراعة ووضعها في الشباك.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارباخال، راؤول أسينسيو، دافيد ألابا وألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: أردا جولر، كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، فيما يأتي فريق أوساسونا في المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

وقدم فريق أوساسونا هدية لبرشلونة، ففي حال فوز الأخير على ليفانتي غدًا يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن الملكي.

أوساسونا ريال مدريد الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

الزبادي

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أضرار الزبادي..تفاصيل

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أرخص سيارة زيرو في السعودية.. اركب بيجو بـ300 ألف جنيه

Assassin’s Creed Shadows

تحديث جديد لـ Assassin’s Creed Shadows يعيد القفز اليدوي ويحسّن أسلوب الحركة

تطبيقات الفيديو

وفر باقتك في رمضان .. هكذا تفعل وضع توفير البيانات بتطبيقات الفيديو

بالصور

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

مفاجاة.. السيارات الهجينة تستهلك وقودًا أعلى من التقليدية

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد