أوساسونا يقدم هدية ثمينة لـ برشلونة بفوز قاتل على ريال مدريد في الليجا

فاز فريق أوساسونا على ريال مدريد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإسباني.

جاء هدف أوساسونا الأول عن طريق أنتي بوديمير في الدقيقة 38 من ركلة جزاء وتعادل ريال مدريد في الدقيقة 70 عن طريق كيليان مبابي قبل أن يتم إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبعد ثلاث دقائق سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة رائعة من مبابي ليضعها في الشباك.

وسجل راؤول جارسيا الهدف الثاني والفوز لأوساسونا في الدقيقة 90 بعد جملة رائعة ليراوغ مدافع ريال مدريد ببراعة ووضعها في الشباك.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارباخال، راؤول أسينسيو، دافيد ألابا وألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: أردا جولر، كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، فيما يأتي فريق أوساسونا في المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

وقدم فريق أوساسونا هدية لبرشلونة، ففي حال فوز الأخير على ليفانتي غدًا يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن الملكي.