قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا نريد لغة الحروب.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا
شوط أول سلبي بين إنبي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
دوري المحترفين| يد الزمالك يهزم سموحة 30-27 ويواجه سبورتنج في الإسكندرية
غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري
كلام خطير .. أحمد موسى: أمريكا لم تصدر أي بيان بشأن تصريحات سفيرها بإسرائيل
أوريلي يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
يفصل بينهما خط .. قصة قريتين تفطران بموعدين مختلفين في رمضان
فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏
بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال
أحمد موسى: تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل عن الشرق الأوسط عكس خطة ترامب للسلام
تمويل حماس عبر جمعيات خيرية.. القضاء الفرنسي يحاكم 5 أشخاص
رحلات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية لمساندة الأحمر ضد سموحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أوريلي يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

نجح نيكو أوريلي في تسجيل الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في مرمى نيو كاسل يونايتد لتصبح النتيجة 2-1 للسيتي، على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، موسم 2025-2026.

وسجل أوريلي الهدف في الدقيقة 27 من رأسية رائعة من عرضية إيرلينج هالاند.

وفي الدقيقة 22 سجل لويس هال لاعب نيوكاسل يونايتد هدف التعادل 1-1 من تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء على يسار دوناروما حارس السيتي.

وسجل نيكو أوريلي الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 14 من انطلاق بعد تمريرة سحرية من عمر مرموش ليعلن عن تقدم السيتي بالنتيجة.

تشكيل مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، موسم 2025-2026.

ويسعى مان سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل الاقتراب أكثر من آرسنال والمضي قدمًا في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لذلك الموسم.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، مارك جويهي، روبن دياز وريان آيت نوري.

خط الوسط: نيكو أوريلي، رودري وبرناردو سيلفا.

الهجوم: أنطوان سيمينيو، إيرلينج هالاند وعمر مرموش.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

تُذاع مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بفارق 5 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الأول والذي خاض مباراة أكثر، في حين أن نيوكاسل يونايتد لديه 36 نقطة ويحتل المركز العاشر.

نيكو أوريلي مانشستر سيتي نيو كاسل يونايتد الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

الزبادي

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أضرار الزبادي..تفاصيل

ترشيحاتنا

نيللى كريم

مسلسل على قد الحب الحلقة 4 .. نيللى كريم تلجأ لطبيب نفسي بعد هلاوس

النجم دياب

دياب يكشف عن شخصيته في مسلسل هي كيميا .. خاص

شيرين

جليلة تفوز وشيرين غاضبة.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا بصورة من «وننسى اللي كان»

بالصور

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

مفاجاة.. السيارات الهجينة تستهلك وقودًا أعلى من التقليدية

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد