موعد مباراة مانشستر سيتي ونيو كاسل في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره نيو كاسل ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض مان يونايتد اللقاء ضد نيوكاسل علي ملعب الاتحاد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت.

ويسعي مان سيتي لتحقيق الفوز مساء اليوم في محاولة اللحاق بأرسنال علي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

ويحتل مان سيتي المركز الثاني برصيد 53 نقطة بفارق 5 نقاط عن أرسنال الذي يتربع علي عرش جدول الترتيب فيما يتواجد نيوكاسل في المركز العاشر برصيد 36 نقطة

القناة الناقلة لمباراة مان سيتي ونيوكاسل

وتذاع مباراة مان سيتي ونيوكاسل عبر قناة beIN sport 1 HD