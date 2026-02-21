قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
غيابات جديدة تضرب صفوف الأهلي أمام سموحة في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية ضد سموحة ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا ثقيلا على منافسه سموحة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق 23 من الشهر الجاري، بعدما حقق فوزا مهما على الجونة مساء الخميس الماضي، حيث سجل هدف اللقاء الوحيد من عرضية قابلها إمام عاشور بالرأس لتستقر في الشباك.

غيابات الأهلي أمام سموحة 

وتأكد غياب المدافع عمرو الجزار بسبب إصابته في العضلة الخلفية الضامة، ويجري برنامجا تأهيليا ليكون خارج حسابات المدير الفني ييس توروب في مباراة سموحة.

كما يغيب عن مباراة مساء بعد غد كل من مروان عطية وياسر إبراهيم للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، وهذا يربك خطوط دفاعات المارد الأحمر، ما يجعل الخيارات محدودة أمام المدير الفني للفريق.

ويعد غياب الثنائي ياسر إبراهيم ومروان عطية مأزقا كبيرا نظرا لاعتماد ييس توروب عليهما من توليه  مهمة تدريب الفريق، وهذا ما يجعل المدير الفني يفكر في الاعتماد علي الوافد الجديد هادي رياض أو أحمد رمضان بيكهام إلى جانب ياسين مرعي الذي يعاني من إرهاق واضح بسبب ضغط المباريات.

وفي الجانب الهجومي، يبدو الأمر أكثر تعقيدا، إذ لم يتأكد مشاركة الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه حتى الآن نظرا لمواصلتهما برنامجهما التأهيلي بسبب الإصابة، ومن المقرر خضوعهما للفحوصات الطبية لحسم موقفهما بالمشاركة من عدمها، إلا أن المؤشرات تؤكد أن مشاركتهما أمام سموحة تبدو بعيدة.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 33 نقطة، بينما يقع سموحة في المركز الـ 8 برصيد 25 نقطة.

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الفراخ الحمرا نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

الغندور يشيد بجمهور الزمالك في مباراة حرس الحدود

موعد مباراة اتحاد جدة والهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

فطرت في مباراة مازيمبي.. محمد إبراهيم يفجر مفاجأة بشأن إفطاره بشهر رمضان

طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

طريقة عمل حمام محشي بالفريك

بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

انتر لوك

عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان.. أحذرها

أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

