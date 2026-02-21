غيابات جديدة تضرب صفوف الأهلي أمام سموحة في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية ضد سموحة ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا ثقيلا على منافسه سموحة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق 23 من الشهر الجاري، بعدما حقق فوزا مهما على الجونة مساء الخميس الماضي، حيث سجل هدف اللقاء الوحيد من عرضية قابلها إمام عاشور بالرأس لتستقر في الشباك.

غيابات الأهلي أمام سموحة

وتأكد غياب المدافع عمرو الجزار بسبب إصابته في العضلة الخلفية الضامة، ويجري برنامجا تأهيليا ليكون خارج حسابات المدير الفني ييس توروب في مباراة سموحة.

كما يغيب عن مباراة مساء بعد غد كل من مروان عطية وياسر إبراهيم للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، وهذا يربك خطوط دفاعات المارد الأحمر، ما يجعل الخيارات محدودة أمام المدير الفني للفريق.

ويعد غياب الثنائي ياسر إبراهيم ومروان عطية مأزقا كبيرا نظرا لاعتماد ييس توروب عليهما من توليه مهمة تدريب الفريق، وهذا ما يجعل المدير الفني يفكر في الاعتماد علي الوافد الجديد هادي رياض أو أحمد رمضان بيكهام إلى جانب ياسين مرعي الذي يعاني من إرهاق واضح بسبب ضغط المباريات.

وفي الجانب الهجومي، يبدو الأمر أكثر تعقيدا، إذ لم يتأكد مشاركة الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه حتى الآن نظرا لمواصلتهما برنامجهما التأهيلي بسبب الإصابة، ومن المقرر خضوعهما للفحوصات الطبية لحسم موقفهما بالمشاركة من عدمها، إلا أن المؤشرات تؤكد أن مشاركتهما أمام سموحة تبدو بعيدة.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 33 نقطة، بينما يقع سموحة في المركز الـ 8 برصيد 25 نقطة.