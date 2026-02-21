استمرار حسن عابد مديرًا تنفيذيًا للاتحاد المصري للكرة الطائرة

في خطوة تعكس حالة الاستقرار الإداري التي تشهدها منظومة الكرة الطائرة المصرية، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة خلال جلسته الاخيرة التأكيد على تأييد الجمعية العمومية التي انعقدت في شهر ديسمبر الماضي، تعيين الكابتن حسن عابد مديرًا تنفيذيًا للاتحاد بشكل رسمي.

ويتمتع حسن عابد بمسيرة إدارية حافلة داخل أروقة اللعبة، حيث سبق له تولي منصب مدير جهاز الكرة الطائرة بنادي الزمالك، قبل أن ينتقل للعمل داخل الاتحاد مديرًا للمنتخبات القومية، ثم قائمًا بأعمال المدير التنفيذي، وصولًا إلى قرار تعيينه مديرًا تنفيذيًا للاتحاد.

وتشهد اروقة اتحاد الكرة الطائرة حالة من الاستقرار الملحوظ على المستوى الإداري والتنظيمي، وهو ما انعكس بشكل واضح على أداء المنظومة بشكل عام، في ظل العمل المؤسسي الذي اتسم بالهدوء والانضباط.



كما يحظى حسن عابد بحب وتقدير كبيرين من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، وهو ما تجلّى بوضوح خلال فعاليات الجمعية العمومية الأخيرة، التي أكدت دعمها الكامل لاستمراره في موقعه التنفيذي، تقديرًا لجهوده ودوره الفعال في إدارة شؤون الاتحاد.

ويأتي هذا القرار ليؤكد ثقة مجلس الإدارة في قدرات حسن عابد وخبراته الإدارية، ودعمه لمسيرة التطوير والاستقرار داخل الاتحاد المصري للكرة الطائرة خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر نجح في الوصول بالمنتخبات الوطنية إلي أفضل نتائج وسيطرت المنتخبات المصرية في كافة المراحل السنية على الألقاب القارية ونجحوا في الوصول للعالمية والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بفرنسا.