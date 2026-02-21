موعد مباراة اتحاد جدة والهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

في مواجهة من العيار الثقيل، يستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة غريمه الهلال على ملعب المملكة أرينا بالرياض في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال واتحاد جدة

وتنطلق مباراة الهلال واتحاد جدة اليوم، السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي.

وتذاع مباراة الهلال واتحاد جدة عبر قنوات “بي إن سبورت”.

ويحتل فريق الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 53 نقطة عقب الفوز في 16 مباراة والتعادل في خمس مباريات.

بينما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 37 نقطة عقب فوزه في 11 مباراة وتعادله في أربع والهزيمة في 6 مباريات.

وتتطلع الجماهير لمتابعة المباراة، خاصة أنها تشهد الظهور الأول للفرنسي كريم بنزيما مع الهلال ضد فريقه السابق الاتحاد.