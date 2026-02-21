موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات اليوم السبت 21 فبراير 2026

يشهد اليوم السبت 21 فبراير 2026، الموافق 3 رمضان 1447 هجريًا، رفع أذان المغرب في تمام الساعة 5:48 مساءً بتوقيت القاهرة، إيذانًا بانتهاء صيام اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك، حيث تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر، للتعرّف على مواقيت الصلاة.

مواقيت الصلاة اليوم وموعد الافطار

الفجر: 05:02 صباحًا

الشروق: 06:29 صباحًا تقريبًا

الظهر: 12:08 ظهرًا

العصر: 03:22 عصرًا

المغرب (الإفطار): 05:48 مساءً

العشاء: 07:06 مساءً

ويؤذن للمغرب في باقي المحافظات في اوقات مختلفة يفصل بينها دقائق، ليكون أول موعد للإفطار في طابا الساعة 5.34 مساءً، واخر موعد في مطروح الساعة 6.03 مساءً

إمساكية شهر رمضان المبارك

3 رمضان (السبت 21 فبراير): الفجر 05:02 - المغرب 05:48 - السحور 02:42 - الإمساك 04:42.

4 رمضان (الأحد 22 فبراير): الفجر 05:02 - المغرب 05:49 - السحور 02:42 - الإمساك 04:42.

5 رمضان (الاثنين 23 فبراير): الفجر 05:01 - المغرب 05:50 - السحور 02:41 - الإمساك 04:41.

6 رمضان (الثلاثاء 24 فبراير): الفجر 05:00 - المغرب 05:50 - السحور 02:40 - الإمساك 04:40.

7 رمضان (الأربعاء 25 فبراير): الفجر 04:59 - المغرب 05:51 - السحور 02:39 - الإمساك 04:39.

8 رمضان (الخميس 26 فبراير): الفجر 04:58 - المغرب 05:52 - السحور 02:38 - الإمساك 04:38.

9 رمضان (الجمعة 27 فبراير): الفجر 04:57 - المغرب 05:52 - السحور 02:37 - الإمساك 04:37.

10 رمضان (السبت 28 فبراير): الفجر 04:56 - المغرب 05:53 - السحور 02:36 - الإمساك 04:36.

11 رمضان (الأحد 1 مارس): الفجر 04:55 - المغرب 05:54 - السحور 02:35 - الإمساك 04:35.

12 رمضان (الاثنين 2 مارس): الفجر 04:54 - المغرب 05:55 - السحور 02:34 - الإمساك 04:34.

13 رمضان (الثلاثاء 3 مارس): الفجر 04:52 - المغرب 05:55 - السحور 02:32 - الإمساك 04:32.

14 رمضان (الأربعاء 4 مارس): الفجر 04:51 - المغرب 05:56 - السحور 02:31 - الإمساك 04:31.

15 رمضان (الخميس 5 مارس): الفجر 04:50 - المغرب 05:57 - السحور 02:30 - الإمساك 04:30.

16 رمضان (الجمعة 6 مارس): الفجر 04:49 - المغرب 05:57 - السحور 02:29 - الإمساك 04:29.

17 رمضان (السبت 7 مارس): الفجر 04:48 - المغرب 05:58 - السحور 02:28 - الإمساك 04:28.

18 رمضان (الأحد 8 مارس): الفجر 04:47 - المغرب 05:59 - السحور 02:27 - الإمساك 04:27.

19 رمضان (الاثنين 9 مارس): الفجر 04:46 - المغرب 05:59 - السحور 02:26 - الإمساك 04:26.

20 رمضان (الثلاثاء 10 مارس): الفجر 04:45 - المغرب 06:00 - السحور 02:25 - الإمساك 04:25.

21 رمضان (الأربعاء 11 مارس): الفجر 04:43 - المغرب 06:01 - السحور 02:23 - الإمساك 04:23.

22 رمضان (الخميس 12 مارس): الفجر 04:42 - المغرب 06:01 - السحور 02:22 - الإمساك 04:22.

23 رمضان (الجمعة 13 مارس): الفجر 04:41 - المغرب 06:02 - السحور 02:21 - الإمساك 04:21.

24 رمضان (السبت 14 مارس): الفجر 04:40 - المغرب 06:02 - السحور 02:20 - الإمساك 04:20.

25 رمضان (الأحد 15 مارس): الفجر 04:38 - المغرب 06:03 - السحور 02:18 - الإمساك 04:18.

26 رمضان (الاثنين 16 مارس): الفجر 04:37 - المغرب 06:04 - السحور 02:17 - الإمساك 04:17.

27 رمضان (الثلاثاء 17 مارس): الفجر 04:36 - المغرب 06:04 - السحور 02:16 - الإمساك 04:16.

28 رمضان (الأربعاء 18 مارس): الفجر 04:35 - المغرب 06:05 - السحور 02:15 - الإمساك 04:15.

29 رمضان (الخميس 19 مارس): الفجر 04:33 - المغرب 06:06 - السحور 02:13 - الإمساك 04:13.

دعاء الصائم عند الإفطار

يستحب للصائم عند الإفطار أن يبدأ بـ «بسم الله»، ثم يردد الدعاء: «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله يا واسع الفضل»

كما يمكن الاستعانة بالدعاء التالي: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ولوالدي وللمسلمين جميعا يوم يقوم الحساب».