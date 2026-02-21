من عرين الفراعنة إلى التدريب.. الحضري مسيرة لا تنسى وأيقونة الإنجازات القارية

يعد عصام الحضري أحد أعظم حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية بعدما سطر مسيرة استثنائية حافلة بالإنجازات المحلية والقارية والدولية، وجعل اسمه حاضرًا بقوة في سجلات الأرقام القياسية.

دخل الحضري التاريخ من أوسع أبوابه بعدما أصبح أكبر لاعب سنا يشارك في بطولة كأس العالم حين شارك مع منتخب مصر أمام السعودية في مونديال روسيا 2018 بعمر 45 عامًا، محطمًا رقم الحارس الكولومبي فاريد موندراجون الذي كان يحمل الرقم القياسي منذ مشاركته في مونديال 2014 بالبرازيل.

مسيرته الكروية

بدأ الحضري مشواره مع نادي دمياط مطلع التسعينيات، قبل أن ينتقل إلى الأهلي عام 1996 حيث قضى 13 عامًا ذهبية حقق خلالها 24 بطولة متنوعة أبرزها الدوري المصري كأس مصر، دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي إضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية 2006.

احترف بعدها في صفوف سيون السويسري، وتُوّج بكأس سويسرا ثم عاد إلى مصر عبر بوابة الإسماعيلي وخاض تجربة قصيرة مع الزمالك قبل أن ينتقل إلى المريخ ويحقق معه عدة ألقاب.

كما دافع عن ألوان الاتحاد السكندري ووادي دجلة وخاض تجربة احترافية مع التعاون قبل أن يختتم مسيرته مع نادي النجوم عام 2019 ويعلن اعتزاله.

إنجازاته الدولية

ارتدى الحضري قميص منتخب مصر في 157 مباراة دولية بين عامي 1996 و2018 ليصبح ثالث أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ "الفراعنة".

وتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية أربع مرات أعوام 1998 و2006 و2008 و2010 واختير أفضل حارس في البطولة ثلاث مرات متتالية.

كما حقق ذهبية دورة الألعاب الأفريقية 1995 وذهبـية دورة الألعاب العربية 2007 وكأس حوض النيل 2011 إلى جانب كونه أكبر لاعب يشارك في نهائي كأس الأمم الأفريقية خلال نسخة 2017.

بعد الاعتزال

اتجه الحضري إلى التدريب حيث عمل مدربا لحراس مرمى المنتخب الأولمبي ثم تولى المهمة نفسها ضمن الجهاز الفني للأرجنتيني هيكتور كوبر مع منتخب سوريا.

بهذه المسيرة الاستثنائية يظل عصام الحضري أيقونة حراسة المرمى في مصر وأحد أبرز الأسماء في تاريخ الكرة الأفريقية.