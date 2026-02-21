قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
ثالث أيام رمضان.. أسعار الذهب الآن في مصر
رياضة

من عرين الفراعنة إلى التدريب.. الحضري مسيرة لا تنسى وأيقونة الإنجازات القارية

الحضري
الحضري
منتصر الرفاعي

يعد عصام الحضري أحد أعظم حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية بعدما سطر مسيرة استثنائية حافلة بالإنجازات المحلية والقارية والدولية، وجعل اسمه حاضرًا بقوة في سجلات الأرقام القياسية.

دخل الحضري التاريخ من أوسع أبوابه بعدما أصبح أكبر لاعب سنا يشارك في بطولة كأس العالم حين شارك مع منتخب مصر أمام السعودية في مونديال روسيا 2018 بعمر 45 عامًا، محطمًا رقم الحارس الكولومبي فاريد موندراجون الذي كان يحمل الرقم القياسي منذ مشاركته في مونديال 2014 بالبرازيل.

مسيرته الكروية

بدأ الحضري مشواره مع نادي دمياط مطلع التسعينيات، قبل أن ينتقل إلى الأهلي عام 1996 حيث قضى 13 عامًا ذهبية حقق خلالها 24 بطولة متنوعة أبرزها الدوري المصري كأس مصر، دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي إضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية 2006.

احترف بعدها في صفوف سيون السويسري، وتُوّج بكأس سويسرا ثم عاد إلى مصر عبر بوابة الإسماعيلي وخاض تجربة قصيرة مع الزمالك قبل أن ينتقل إلى المريخ ويحقق معه عدة ألقاب. 

كما دافع عن ألوان الاتحاد السكندري ووادي دجلة وخاض تجربة احترافية مع التعاون قبل أن يختتم مسيرته مع نادي النجوم عام 2019 ويعلن اعتزاله.

إنجازاته الدولية

ارتدى الحضري قميص منتخب مصر في 157 مباراة دولية بين عامي 1996 و2018 ليصبح ثالث أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ "الفراعنة". 

وتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية أربع مرات أعوام 1998 و2006 و2008 و2010 واختير أفضل حارس في البطولة ثلاث مرات متتالية.

كما حقق ذهبية دورة الألعاب الأفريقية 1995 وذهبـية دورة الألعاب العربية 2007 وكأس حوض النيل 2011 إلى جانب كونه أكبر لاعب يشارك في نهائي كأس الأمم الأفريقية خلال نسخة 2017.

بعد الاعتزال

اتجه الحضري إلى التدريب حيث عمل مدربا لحراس مرمى المنتخب الأولمبي ثم تولى المهمة نفسها ضمن الجهاز الفني للأرجنتيني هيكتور كوبر مع منتخب سوريا.

بهذه المسيرة الاستثنائية يظل عصام الحضري أيقونة حراسة المرمى في مصر وأحد أبرز الأسماء في تاريخ الكرة الأفريقية.

عصام الحضري منتخب مصر الأهلي

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

منتخب مصر

بشرى سارة لمنتخب مصر قبل التوقف الدولي المقبل

الدوري

مفاجأة في أرقام مبارايات الجولة الـ 18للدوري

ميلنر

نجم ليفربول السابق ينفرد بالرقم القياسي لأكثر المشاركات في تاريخ البريميرليج

بالصور

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

من 60–90 دقيقة.. الوقت الأمثل لشرب القهوة بعد الإفطار في رمضان

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في أبو كبير

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

