تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

هل سبق أن فكرت أنك قد تغسل أدوات المائدة في ماء متسخ أو تمسح طبقًا نظيفًا بقطعة قماش ملوثة دون أن تدري؟

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

وتحذر الدكتورة ليزا أكيرلي، خبيرة الصحة البيئية التي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 40 عامًا، من أن بعض عادات غسيل الأطباق اليومية قد تزيد من خطر انتقال البكتيريا داخل المطبخ، خاصة إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابًا بنزلة برد أو عدوى معوية.

وتشير دراسات إلى أن حوض المطبخ يحتوي على بكتيريا أكثر بـ100 ألف مرة من حوض الحمام، لكن المشكلة الحقيقية ليست وجود الجراثيم فقط، بل كيفية انتقالها من الأواني المتسخة إلى أيدينا ثم إلى أجسامنا.

“رحلة الجرثومة” داخل المطبخ

وتوضح الخبيرة أن الجراثيم لا تتحرك من تلقاء نفسها، بل تنتقل عبر الأيدي، قطع القماش، الأسطح الملوثة، أدوات التقطيع، وهي ما تسميه بـ”رحلة الجرثومة”، حيث تنتقل البكتيريا من مصدرها إلى الطعام أو أدوات المائدة بسهولة.

7 خطوات لغسيل صحون صحي وآمن

ـ اغسل الحوض أولًا:

قبل البدء في غسيل الأطباق، يجب تنظيف الحوض جيدًا، خاصة بعد التعامل مع اللحوم النيئة أو الدواجن أو الخضروات المليئة بالأتربة، لأنها قد تحمل بكتيريا مثل: السالمونيلا، الإشريكية القولونية (E. coli)، الليستيريا، كامبيلوباكتر.

لذا رش الحوض بمنظف مضاد للبكتيريا واتركه دقيقة قبل الشطف.

ـ قاعدة لوح التقطيع:

إذا استخدمت لوح التقطيع للحوم النيئة، يجب تطهيره فورًا قبل استخدامه لأي طعام آخر.

يمكن سكب ماء مغلي عليه أو استخدام مطهر وتركه بضع دقائق قبل الغسيل العادي.

ـ ارتدِ قفازات مطاطية:

القفازات تحمي الجلد من المواد الكيميائية، كما تسمح باستخدام ماء أكثر سخونة يساعد في إزالة الدهون.

لكن يجب غسل القفازات جيدًا إذا لامست لحومًا نيئة.

ـ الفرك أهم من حرارة الماء:

أظهرت أبحاث من جامعة روتجرز عام 2017 أن الفرك بالصابون هو العامل الأهم لإزالة البكتيريا، وليس حرارة الماء فقط.

ويساعد الماء الساخن في سرعة التجفيف، لكن الماء البارد قد يكون كافيًا مع الفرك الجيد.

ـ تخلص من الإسفنجة:

الإسفنج الرطب بيئة مثالية لنمو البكتيريا.

ووجدت دراسة منشورة في Scientific Reports عام 2017، أن 362 نوعًا من البكتيريا داخل إسفنج المطبخ.

لذا تعتبر الفرشاة أفضل لأنها تجف أسرع، مما يقلل نمو الجراثيم. ويمكن تعقيمها في غسالة الأطباق بدرجة حرارة 60 مئوية أو أعلى.

ـ اترك الأطباق تجف بالهواء:

تشير الدراسات إلى أن التجفيف بالهواء أكثر أمانًا من استخدام فوطة المطبخ التي قد تنقل البكتيريا.

وفي حال استخدام الفوط، يجب تغييرها بعد كل استخدام وغسلها بدرجة حرارة أعلى من 60 مئوية.

هل يمكن ترك الأطباق منقوعة طوال الليل؟

ورغم التحذيرات المتداولة، تؤكد الخبيرة أن ترك الأواني منقوعة ليس خطرًا كبيرًا، طالما يتم التخلص من الماء المتسخ في اليوم التالي والبدء بعملية الفرك الجيد.

الطريقة الصحيحة لترتيب غسالة الأطباق، وهي :

ـ إزالة بقايا الطعام قبل إدخال الأطباق

ـ وضع مقابض الملاعق لأعلى لتجنب لمس الجزء الذي يدخل الفم

ـ ترك مسافة بين الأطباق

التأكد من عدم وجود أوانٍ تعيق ذراع الرش

ـ تنظيف الفلتر بانتظام

ـ استخدام برامج بدرجة حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية

ـ كما تنصح بترك باب الغسالة مفتوحًا قليلًا عند عدم الاستخدام لفترة طويلة لمنع العفن.

لماذا تعتبر نظافة المطبخ مهمة؟

مع انتشار الفيروسات ونزلات البرد وأمراض المعدة، يمكن لعادات بسيطة في المطبخ أن تقلل خطر العدوى داخل المنزل.

وتؤكد الخبيرة أن الوقاية تبدأ من الروتين اليومي، وأن تحسين خطوات غسيل الصحون قد يحدث فرقًا كبيرًا في حماية الأسرة من التسمم الغذائي والعدوى البكتيرية.