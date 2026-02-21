قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إدانات واسعة لتصريحات السفير الأمريكي حول حق إسرائيل التوراتي في الشرق الأوسط

السفير الأمريكي لدى إسرائيل
السفير الأمريكي لدى إسرائيل
فرناس حفظي

أثارت تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، بشأن "حق إسرائيل التوراتي" في السيطرة على كامل الشرق الأوسط، موجة واسعة من الإدانات على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان السبت، إن تصريحات هاكابي "مخالفة للحقائق التاريخية والدينية والقانون الدولي، وتشجع الاحتلال على الاستمرار في ممارساته ضد الشعب الفلسطيني"، داعية الإدارة الأمريكية إلى توضيح موقفها بما يتوافق مع سياسات الرئيس دونالد ترامب الداعية للسلام ورفض ضم الضفة الغربية.


كما أدانت مصر التصريحات، معتبرة إياها خروجا على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن الضفة الغربية وقطاع غزة أرض فلسطينية محتلة، وأن أي محاولات لضمها أو توسيع الاستيطان مرفوضة.


و أعرب الأردن  بدوره عن رفضه التصريحات، مشدداً على أن الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة وفق حل الدولتين.


من جهته، وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تصريحات هاكابي بأنها "بالغة التطرف ومخالفة لمبادئ الدبلوماسية"، بينما حذرت منظمة التعاون الإسلامي من كون هذه التصريحات قد تغذي التطرف وتزيد من التوتر في المنطقة.


يذكر أن تصريحات هاكابي جاءت خلال مقابلة مع الإعلامي تاكر كارلسون، أشار خلالها إلى نص توراتي يمنح النبي إبراهيم وذريته أرضاً من وادي النيل إلى الفرات، مؤكداً أنه "سيكون مقبولاً لو أخذت إسرائيل كل الأرض المشار إليها".

السفير الأمريكي إسرائيل مايك هاكابي حق إسرائيل التوراتي الشرق الأوسط الرئيس دونالد ترامب الضفة الغربية

