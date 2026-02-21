ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم 21-2-2026

سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 21-2-2026 داخل محلات الصاغة المصرية وذلك في ثالث أيام شهر رمضان المعظم.

الجنيه يرتفع

وسجل سعر الجنيه الذهب زيادة تبلغ 1480 جنيه مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم نحو 55.4 ألف جنيه للشراء و 55 ألف جنيه للبيع.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب مساء اليوم ما يقارب من 125 جنيه من قيمته على مدار التعاملات المسائية وسط حالة من الترقب.

آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر جرام الذهب نحو 6925 جنيه.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7914 جنيه للشراء و 7857 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7255 جنيه للشراء و 7202 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6925 جنيه للشراء و 6875 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5935 جنيه للشراء و5893 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 5108 دولار للبيع و 5106 دولار للشراء.