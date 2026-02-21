قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على عنصر جنائي قتل قطة بواسطة كلبين في الإسكندرية
مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة بالطريق الأبيض في كرداسة
محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا
القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية: لا جدوى من هدنة إنسانية دون ضمانات على الأرض
الإمارات تعلن إحباط هجمات إلكترونية إرهابية استهدفت البنية التحتية الرقمية
أستون فيلا ينجو من الخسارة أمام ضيفه ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي
"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص
‏الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا ينفجر على كيليان مبابي.. ماذا قال؟
رئيس منظمة مشاد الحقوقية: الانتهاكات تعرقل فرص الهدنة في السودان
تصعيد بين واشنطن وطهران.. تحذيرات إيرانية وانقسام داخل إدارة ترامب بشأن الهجوم
كيف نظهر شكر النعم عمليًا؟.. عاِلم أزهري يوضح
أوقات استجابة الدعاء في رمضان .. اغتنم ساعتين لا ترد فيهما دعوة وردد أفضل 100 دعاء
اقتصاد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم 21-2-2026

محمد يحيي

سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 21-2-2026 داخل محلات الصاغة المصرية وذلك في ثالث أيام شهر رمضان المعظم.

الجنيه يرتفع

وسجل سعر الجنيه الذهب زيادة تبلغ 1480 جنيه مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة داخل محلات الصاغة.

1000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم نحو 55.4 ألف جنيه للشراء و 55 ألف جنيه للبيع.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب مساء اليوم ما يقارب من 125 جنيه من قيمته على مدار التعاملات المسائية وسط حالة من الترقب.

آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر جرام الذهب نحو 6925 جنيه.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7914 جنيه للشراء و 7857 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7255 جنيه للشراء و 7202 جنيه للبيع.

الجنيه الذهب يستقر في تعاملات اليوم 5-7-2022

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6925 جنيه للشراء و 6875 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5935 جنيه للشراء و5893 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو  55.4 ألف جنيه للشراء و 55 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو  5108 دولار للبيع و 5106 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الشيخ الشحات العزازي

الشحات العزازي : سعيد بن المسيب نموذج التابعين في العلم والعبادة وحسن الاختيار

لا مكان لموضع قدم .. آلاف المصلين بالجامع الأزهر يؤدون تراويح الليلة الرابعة من رمضان

هل الإفطار في رمضان يكون بالمدفع أم بالأذان؟ الأزهر للفتوى يجيب

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

سعر نيسان صنى 2015 المستعملة

أرخص 5 سيارات أتوماتيك زيرو في مصر.. صور

طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر.. عادات يومية تفاقم الحالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

