25 جنيها تراجع جديد في سعر الذهب مع منتصف تعاملات اليوم 21-2-2026

استمر تراجع سعر الذهب مع منتصف تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 21-2-2026؛ ثالث أيام شهر رمضان المعظم.

الذهب يتراجع مجددًا

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 25 جنيه جديدة في تعاملات مساء اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية.

معدل الانخفاض اليومي

وسجل سعر الذهب على مدار التعاملات المسائية تراجًعا بقيمة 115 جنيه في يوم واحد ليصل بذلك معدل الانخفاض إلى 240 جنيه في المتوسط على مدار الاسابيع القلائل الماضية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب في المتوسط حوالي 6925 جنيه.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7914 جنيه للشراء و 7857 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7255 جنيه للشراء و 7202 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكبر قيمة نحو 6925 جنيه للشراء و 6875 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5935 جنيه للشراء و 5893 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 55.4 ألف جنيه للشراء و 55 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 5108 دولار للشراء و 5016 دولار للبيع.