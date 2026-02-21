قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تعلن خطة لإعادة فتح سفارتها في دمشق خلال 15 يوما ضمن نهج تدريجي
رمضان هيكون كام يوم 29 ولا 30
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم 21-2-2026
يتولون كتاب الله ويتدارسونه.. اصطفاف الطلاب الوافدين في الجامع الأزهر.. صور
جمال شعبان: لا تملأ معدتك بالطعام.. الاعتدال سر الوقاية من أمراض القلب
مدحت شلبي لـ حبر سري: لقب شلبوكة الأقرب لقلبي.. شغلي في الإعلام حلم من صغري
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا
ماذا تعلمنا من قصة سيدنا يوسف؟.. إمام جامع عمرو بن العاص يوضح
تفاصيل طرح سند المواطن في مكاتب البريد غدًأ
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في رابع ليلة من رمضان بالجامع الأزهر
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بالبحيرة
إعلام إسرائيلي: حزب الله يستعد للحرب مع إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

25 جنيها تراجع جديد في سعر الذهب مع منتصف تعاملات اليوم 21-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استمر تراجع سعر الذهب مع منتصف تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 21-2-2026؛ ثالث أيام شهر رمضان المعظم.

الذهب يتراجع مجددًا

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 25 جنيه جديدة في تعاملات مساء اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب

معدل الانخفاض اليومي

وسجل سعر الذهب على مدار التعاملات المسائية تراجًعا بقيمة 115 جنيه في يوم واحد ليصل بذلك معدل الانخفاض إلى 240 جنيه في المتوسط على مدار الاسابيع القلائل الماضية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب في المتوسط حوالي 6925 جنيه.

سعر الذهب

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7914 جنيه للشراء و 7857 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7255 جنيه للشراء و 7202 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكبر قيمة نحو 6925 جنيه للشراء و 6875 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5935 جنيه للشراء و 5893 جنيه للشراء.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 55.4 ألف جنيه للشراء و 55 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 5108 دولار للشراء و 5016 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب محلات الصاغة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

موقف أبكى الجميع في “بركة رمضان”.. سائق يرفض مكافأة لنفسه ويختار إسعاد أرملة يتيمة

غادة عبد الرازق

صراخ ورعب من الغوريلا.. غادة عبد الرازق تقع في فخ رامز ليفل الوحش: سناني اتكسرت

مدحت شلبي

مدحت شلبي: مشاركة مصر في أمم أفريقيا مشرّفة.. والخروج من كأس العرب مهين

بالصور

تقلل الانتفاخ وتحسّن الهضم.. دراسة تكشف فوائد المشي بعد تناول الطعام

أهمية المشي بعد الأكل
أهمية المشي بعد الأكل
أهمية المشي بعد الأكل

إفراج .. عمرو سعد يحاول فك اللغز ويواصل تصدر التريند

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
ميكروبات
ميكروبات

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد