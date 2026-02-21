سعر الذهب مساء اليوم 21-2-2026..تراجع جديد

تراجع سعر الذهب مساء اليوم السبت الموافق 21-2-2026 على مستوي الأعيرة الذهبية بشكل غير مسبوق.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 90 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة.

معاودة الهبوط

وعاد سعر الذهب للتراجع مرة أخري مع أول تعاملات الأسبوع الجاري بعد أن ارتفع بمقدار 160 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب مساء اليوم نحو 6950 جنيه.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7943 جنيه للشراء و 7885 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7281 جنيه للشراء و 7228 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6950 جنيه للشراء و 6900 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5957 جنيه للشراء و 5914 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 55.6 ألف جنيه للشراء و 55.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 5108 دولار للشراء و 5106 دولار للبيع.