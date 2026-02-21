قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامز جلال: منه لله محمد سامي هو اللي كسر كبرياء غادة عبد الرازق
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكبر حشد عسكري أمريكي في الشرق الأوسط منذ غزو العراق ينتظر قرار ترامب بشأن إيران

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

حشدت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة قوة عسكرية ضخمة في منطقة الشرق الأوسط، تضمنت عشرات الطائرات المقاتلة المتقدمة، قاذفات بعيدة المدى، أنظمة دفاع صاروخي، إضافة إلى حاملة طائرات ومدمرات متعددة، ويأتي هذا الحشد في الوقت الذي يحذر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من عدم إبرام اتفاق نووي جديد.


انتشار القوات البحرية والجوية


تواصل حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" إبحارها في البحر المتوسط متجهة إلى الشرق الأوسط، بعد أن كانت متمركزة في بحر الكاريبي بالقرب من فنزويلا الشهر الماضي. تبلغ طول الحاملة نحو 373 متراً، وعرض سطحها 78 متراً، وتحمل أكثر من 90 طائرة عسكرية، بينها F/A‑18 سوبر هورنتس وE‑2 هوك آيز، وتضم طاقماً يزيد عن 5600 فرد.


كما تمركزت حاملة الطائرات النووية "أبراهام لينكون" على بعد نحو 240 كيلومتراً قبالة سواحل عمان، ضمن مجموعة قتالية تضم ثلاث مدمرات. وتنتشر حالياً في المنطقة 14 سفينة أميركية، بما فيها مدمرات قادرة على ضربات صاروخية بعيدة المدى، وسفن متخصصة في القتال القريب من السواحل.


تعزيز القوة الجوية


توجهت أعداد كبيرة من الطائرات الأميركية، بما فيها مقاتلات F-35 وF-22 وطائرات تزود بالوقود KC-135 وKC-46، إلى قواعد جوية في أوروبا والشرق الأوسط لدعم العمليات المحتملة، كما يمكن استخدام طائرات التشويش EA-18G لتعطيل منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، بينما تتولى مقاتلات F-15E وF-16 اعتراض الطائرات المسيرة الإيرانية.


استعدادات لشن هجمات طويلة المدى


يمكن للقاذفات البعيدة المدى، بما فيها B-2، الانطلاق من الولايات المتحدة لتنفيذ مهام فوق الأراضي الإيرانية بمساندة طائرات التزود بالوقود،  كما تنتشر في المنطقة أنظمة الدفاع الاعتراضية "ثاد" و"باتريوت" لحماية الأصول الأميركية والحلفاء من أي هجمات صاروخية.


يُعد هذا الحشد العسكري أكبر تعزيز للقوة الأمريكية في الشرق الأوسط منذ غزو العراق عام 2003، ويشير إلى إمكانية شن عمليات عسكرية موسعة إذا لم تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق نووي مقبول.

الولايات المتحدة قوة عسكرية الشرق الأوسط اتفاق نووي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

استجابة فورية.. وزيرة الإسكان: تحسين جودة الحياة للمواطنين أولوية لا تقبل التأجيل

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 21-2-2026.. استقرار مستمر

صورة ارشيفية

الذهب يشتعل محليًا.. والأوقية تربح 65 دولارًا بدعم التوترات العالمية

بالصور

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
ميكروبات
ميكروبات

من 60–90 دقيقة.. الوقت الأمثل لشرب القهوة بعد الإفطار في رمضان

تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في أبو كبير

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد