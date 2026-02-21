الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب

أدانت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، بشأن القبول بسيطرة دولة الاحتلال على الضفة الغربية والشرق الأوسط، واعتبرها استفزازية ومساسًا بسيادة دول المنطقة.

ورفض الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير فؤاد المجالي، هذه التصريحات العبثية والاستفزازية التي تمثل انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية، ومساسًا بسيادة دول المنطقة، ومخالفةً صريحةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتناقض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعلن في رفض ضم الضفة الغربية المحتلة.

وأكّد المجالي أن الضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أرض فلسطينية محتلة حسب القانون الدولي، وأن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وشدد المتحدث بإسم الخارجية الاردنية على أهمية تضافر كل الجهود لتثبيت الاستقرار في غزة وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي وقرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ بدلًا من إصدار تصريحات عبثية تصعيدية لا مسئولة ولا قيمة قانونية لها ولا أثر.