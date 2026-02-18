وزير إسرائيلي: لابد من تشجيع الفلسطينيين على الهجرة من الضفة الغربية

أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أنه على حكومة الاحتلال المقبلة "تشجيع هجرة" الفلسطينيين من الضفة الغربية.

هجرة الفلسطينيين من الضفة الغربية

وجاءت تصريحات سموتريتش في مؤتمر مخصص لـ"تعزيز النفوذ اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، كاشفًا عن نيته إلغاء اتفاقيات أوسلو وتفكيك السلطة الفلسطينية خلال ولايته المقبلة.

وأعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن أحد أهدافه خلال ولايته المقبلة هو إلغاء اتفاقيات أوسلو، وهي خطوة يعتقد أنها ستؤدي إلى تفكيك السلطة الفلسطينية.

قال سموتريتش في المؤتمر: "أقدم لكم الآن أحد أهدافنا للولاية المقبلة: القضاء على فكرة الدولة العربية، وإلغاء اتفاقيات أوسلو المشؤومة، والمضي قدماً على طريق السيادة".

في بيانه، اقترح سموتريتش حلّ السلطة الفلسطينية واستبدالها بإدارة عسكرية جديدة لإدارة المنطقة، بهدف نهائي هو فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها.

كما سلّط الضوء على أهداف أخرى، منها تشجيع الهجرة اليهودية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة فرض الحكم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.