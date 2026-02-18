لغز مأساوي في أسيوط .. العثور على جثـ.ـة طفـ.ـل وإصابة ابن عمه بآثار شنق وضرب

تكثّف مباحث مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة طفل وإصابة ابن عمه بآثار شنق وضرب بآلة حادة شرق ترعة الصرف الشهابية بقرية بني محمد.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقّى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية بني محمد الشهابية بالعثور على جثة طفل وآخر مصاب ناحية ترعة الصرف الشهابية.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف، وتبيّن من المعاينة والفحص أن الجثة لطفل يُدعى «فارس. هـ. م» (12 عامًا)، وإصابة ابن عمه «شادي. أ. م» (15 عامًا). وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أبنوب المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وإيداع الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

وأمر اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وقيادة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب، لكشف ملابسات الواقعة من خلال أعمال الفحص والتحري وسماع أقوال الشهود وجمع الأدلة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.