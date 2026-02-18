سيد رجب وهالة صدقي يتألقان في كواليس مسلسل «بيبو» | شاهد

نشر الفنان سيد رجب مجموعة صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل بيبو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث ظهر برفقة الفنانة هالة صدقي وكزبرة، في أجواء يغلب عليها الطابع الودي والمرح بين أبطال العمل.

ويأتي مسلسل «بيبو» في إطار درامي يجمع بين الكوميديا والتشويق، ويتكون من 15 حلقة، في تجربة فنية جديدة تسعى لتقديم محتوى مختلف يمزج بين الإثارة والطرح الاجتماعي الخفيف. العمل من تأليف ورشة تامر محسن، ومن إخراج أحمد شفيق.

ويضم العمل نخبة من النجوم، من بينهم: هالة صدقي، سيد رجب، وليد فواز، محسن منصور، نورين أبو سعدة، أحمد سلطان، زينة منصور، مجدي بدر، وئام مجدي، ودينا دياب.