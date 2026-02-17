قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
ذكريات النهائيات تعود.. مواجهة ثأرية مرتقبة بين الأهلي والترجي
روسيا.. انهيار مبنى للشرطة العسكرية في قاعدة بـ سيرتولوفو الروسية
خلال رمضان.. دار الإفتاء تعلن خطتها لنشر الوعي الديني وتقديم الخدمات الإفتائية
أسطورة الكرة الإنجليزية يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمنافسة هيونداي أيونيك 9.. سكودا تطلق سيارة كهربائية ضخمة

سكودا بيك الكهربائية
سكودا بيك الكهربائية
عزة عاطف

كشفت لقطات تجسسية حديثة في فبراير 2026 عن اقتراب موعد إطلاق “سكودا بيك”، وهي الكروس أوفر الكهربائية الأكبر في تاريخ الصانع التشيكي، والمقرر الكشف الرسمي عنها في صيف هذا العام. 

تأتي "بيك" بـ 3 صفوف من المقاعد لتكون البديل الكهربائي لطراز كودياك، وتستهدف بشكل مباشر منافسة العمالقة الجدد مثل هيونداي أيونيك 9 وكيا EV9. 

وتعتمد السيارة في تصميمها على لغة "Vision 7S" الاختبارية، مما يمنحها حضورًا قويًا يجمع بين العملية العائلية والجمالية المستقبلية.

واجهة Tech-Deck وتقنيات التصميم الخارجي

ورغم التمويهات الكثيفة التي ظهرت بها النسخة الاختبارية أثناء تجارب الطقس البارد، إلا أن ملامح الواجهة الأمامية المعروفة بـ "Tech-Deck Face" بدأت بالوضوح. 

وتتميز هذه الواجهة بشبكة أمامية مغلقة بالكامل مدمجة مع مصابيح LED على شكل حرف (C) متصلة بشريط إضاءة سفلي يمنح السيارة مظهرًا عريضًا وهجوميًا. 

كما تبرز في التصميم ستائر هوائية جانبية وفتحات تهوية سفلية شبه منحرفة، صُممت بعناية لتحسين الانسيابية الهوائية وتقليل مقاومة الرياح، وهو أمر حيوي لزيادة مدى البطارية في هذا الحجم الضخم من السيارات.

منصة MEB وبطارية توفر مدى يتجاوز 600 كم

تعتمد سكودا بيك على منصة "MEB" المطورة من مجموعة فولكس فاجن، ومن المتوقع أن تزود ببطارية ضخمة تصل سعتها إلى 89 كيلوواط/ساعة. 

وبفضل التقنيات الحديثة لإدارة الطاقة، تشير التوقعات إلى أن السيارة ستوفر مدى قيادة يصل إلى 600 كيلومتر (373 ميلًا) وفقًا لمعيار WLTP. 

كما ستدعم السيارة أنظمة الشحن السريع التي تتيح استعادة حوالي 80% من الطاقة في غضون 25 دقيقة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للرحلات الطويلة التي تتطلب مساحات واسعة وأداءً موثوقًا.

داخل المقصورة، ستتبع "بيك" نهج سكودا الجديد في استخدام المواد المعاد تدويرها والمستدامة بالكامل، مع التركيز على توفير مساحة رحبة لـ 7 ركاب. 

ستتوسط لوحة القيادة شاشة تعمل باللمس قابلة للدوران، وهي الميزة التي ظهرت في النموذج الاختباري لتسهيل التحكم بين وضعيات القيادة والاسترخاء. 

كما ستحتوي السيارة على أحدث أنظمة المساعدة على القيادة الذاتية من المستوى الثاني المطور، مع توفير مخارج طاقة متعددة لدعم الأجهزة الإلكترونية للركاب في كافة الصفوف، مما يعزز مكانتها كسيارة عائلية ذكية من الطراز الأول.

موعد الطرح والمنافسة في السوق العالمي

من المنتظر أن تبدأ سكودا في استقبال طلبات الحجز المسبق لسيارة "بيك" فور الكشف عنها في الصيف القادم، على أن تبدأ عمليات التسليم مطلع عام 2027. 

ويرى خبراء السوق أن سكودا تراهن على تقديم قيمة مقابل سعر أفضل من منافسيها الكوريين والألمان، مع الحفاظ على لمساتها العملية المعروفة بـ "Simply Clever". 

ومن المتوقع أن يبدأ سعر الفئة الأساسية من حوالي 65,000 دولار، مما يضعها في موقع استراتيجي لجذب العائلات الراغبة في الانتقال إلى التنقل الكهربائي دون التضحية بالمساحة أو الرفاهية.

سيارات سكودا بيك الكهربائية 2027 سيارات كهربائية 7 منافس هيونداي أيونيك 9 مواصفات Skoda Peaq سعر سكودا بيك الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

لتبادل الخبرات والاستفادة بالقدرات المصرية.. وزير الداخلية يستقبل نظيره الرواندى

بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات والمركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي

بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي |صور

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدى على طالب بسلاح أبيض بالإسكندرية

بالصور

الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد