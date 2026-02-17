لمنافسة هيونداي أيونيك 9.. سكودا تطلق سيارة كهربائية ضخمة

كشفت لقطات تجسسية حديثة في فبراير 2026 عن اقتراب موعد إطلاق “سكودا بيك”، وهي الكروس أوفر الكهربائية الأكبر في تاريخ الصانع التشيكي، والمقرر الكشف الرسمي عنها في صيف هذا العام.

تأتي "بيك" بـ 3 صفوف من المقاعد لتكون البديل الكهربائي لطراز كودياك، وتستهدف بشكل مباشر منافسة العمالقة الجدد مثل هيونداي أيونيك 9 وكيا EV9.

وتعتمد السيارة في تصميمها على لغة "Vision 7S" الاختبارية، مما يمنحها حضورًا قويًا يجمع بين العملية العائلية والجمالية المستقبلية.

واجهة Tech-Deck وتقنيات التصميم الخارجي

ورغم التمويهات الكثيفة التي ظهرت بها النسخة الاختبارية أثناء تجارب الطقس البارد، إلا أن ملامح الواجهة الأمامية المعروفة بـ "Tech-Deck Face" بدأت بالوضوح.

وتتميز هذه الواجهة بشبكة أمامية مغلقة بالكامل مدمجة مع مصابيح LED على شكل حرف (C) متصلة بشريط إضاءة سفلي يمنح السيارة مظهرًا عريضًا وهجوميًا.

كما تبرز في التصميم ستائر هوائية جانبية وفتحات تهوية سفلية شبه منحرفة، صُممت بعناية لتحسين الانسيابية الهوائية وتقليل مقاومة الرياح، وهو أمر حيوي لزيادة مدى البطارية في هذا الحجم الضخم من السيارات.

منصة MEB وبطارية توفر مدى يتجاوز 600 كم

تعتمد سكودا بيك على منصة "MEB" المطورة من مجموعة فولكس فاجن، ومن المتوقع أن تزود ببطارية ضخمة تصل سعتها إلى 89 كيلوواط/ساعة.

وبفضل التقنيات الحديثة لإدارة الطاقة، تشير التوقعات إلى أن السيارة ستوفر مدى قيادة يصل إلى 600 كيلومتر (373 ميلًا) وفقًا لمعيار WLTP.

كما ستدعم السيارة أنظمة الشحن السريع التي تتيح استعادة حوالي 80% من الطاقة في غضون 25 دقيقة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للرحلات الطويلة التي تتطلب مساحات واسعة وأداءً موثوقًا.

داخل المقصورة، ستتبع "بيك" نهج سكودا الجديد في استخدام المواد المعاد تدويرها والمستدامة بالكامل، مع التركيز على توفير مساحة رحبة لـ 7 ركاب.

ستتوسط لوحة القيادة شاشة تعمل باللمس قابلة للدوران، وهي الميزة التي ظهرت في النموذج الاختباري لتسهيل التحكم بين وضعيات القيادة والاسترخاء.

كما ستحتوي السيارة على أحدث أنظمة المساعدة على القيادة الذاتية من المستوى الثاني المطور، مع توفير مخارج طاقة متعددة لدعم الأجهزة الإلكترونية للركاب في كافة الصفوف، مما يعزز مكانتها كسيارة عائلية ذكية من الطراز الأول.

موعد الطرح والمنافسة في السوق العالمي

من المنتظر أن تبدأ سكودا في استقبال طلبات الحجز المسبق لسيارة "بيك" فور الكشف عنها في الصيف القادم، على أن تبدأ عمليات التسليم مطلع عام 2027.

ويرى خبراء السوق أن سكودا تراهن على تقديم قيمة مقابل سعر أفضل من منافسيها الكوريين والألمان، مع الحفاظ على لمساتها العملية المعروفة بـ "Simply Clever".

ومن المتوقع أن يبدأ سعر الفئة الأساسية من حوالي 65,000 دولار، مما يضعها في موقع استراتيجي لجذب العائلات الراغبة في الانتقال إلى التنقل الكهربائي دون التضحية بالمساحة أو الرفاهية.