أحمد صالح : الغيابات والإجهاد تسبّبا في خروج الزمالك من كأس مصر

أشاد أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، بلاعبي الفارس الأبيض رغم الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر.



وأوضح صالح، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، أن الزمالك عانى من الغيابات والإيقافات بالإضافة إلى الإجهاد البدني الناتج عن ضغط المباريات، ما أثر على أداء اللاعبين داخل الملعب، مؤكدًا أنهم قدموا كل ما لديهم رغم الظروف الصعبة التي واجهتهم.

وأشار إلى أن غياب الجماهير أثر بشكل واضح على الزمالك، متسائلًا عن سبب اتخاذ قرار منع حضور الجمهور، مؤكدًا أن تواجدهم في المباريات السابقة كان يضفي أجواء رائعة ويحفز اللاعبين على تقديم أفضل أداء.

وأضاف صالح أن ضغط المباريات كان عاملا مؤثرا، مشددًا على أن فريق سيراميكا نجح في استغلال هذا الضغط لصالحه.