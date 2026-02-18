فضيحة سياسية .. عزل رئيس بيرو بعد أربعة أشهر فقط

أُجبر الرئيس المؤقت لبيرو على ترك منصبه في "عزل سريع" إثر فضيحة سياسية تتعلق باجتماعاته السرية مع رجال أعمال صينيين.

عزل رئيس بيرو

صوّت النواب بأغلبية 75 صوتًا مقابل 24 لصالح المضي قدمًا في إقالة خوسيه جيري، الذي تولى الرئاسة لأربعة أشهر فقط، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وكان جيري قد تورط في فضيحة عُرفت باسم "شيفاجيت" بعد ظهور لقطات كاميرات المراقبة تُظهره في اجتماعات سرية مع رجال أعمال صينيين خارج جدول أعماله الرسمي، بما في ذلك زيارة بدا فيها وكأنه يحاول إخفاء هويته بارتداء سترة ذات غطاء رأس.

وكان جيري، البالغ من العمر 39 عامًا، الرئيس الثامن لبيرو منذ عام 2016، وسط سلسلة من الإقالات والاستقالات وفترات الحكم المؤقت، في ظل فترة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي.

قال فرناندو روسبيليوسي، القائم بأعمال رئيس البرلمان البيروفي، إن النواب سيصوتون يوم الأربعاء لاختيار خليفة جيري، وذلك قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل.

كان جيري يتمتع بشعبية في البداية، لكن شعبيته تراجعت بشدة وسط فضيحة "تشيفاجيت" وغيرها من الفضائح.

بدأت الأحزاب السياسية التي دعمته سابقًا بالمطالبة باستقالته، ساعيةً إلى النأي بنفسها عنه مع انطلاق الحملات الانتخابية.

فتح المدعون العامون تحقيقًا أوليًا في مزاعم استغلال النفوذ المرتبطة باجتماعاته مع يانج تشيهوا، المعروف باسم "جوني"، وهو رجل أعمال صيني ذو نفوذ واسع، يقيم في بيرو منذ عقود.

ويقول المدعون إن مواطنًا صينيًا آخر، يُدعى جي وو شياودونغ، كان حاضرًا في أحد الاجتماعات، متهم بالانتماء إلى شبكة تهريب أخشاب غير قانونية تُعرف باسم "لوس هوستيلس دي لا أمازونيا"، وقد وُضع رهن الإقامة الجبرية لمدة عامين.

يواجه جيري أيضًا تدقيقًا بشأن مزاعم توظيفه شابات غير مؤهلات حصلن على وظائف حكومية بعد اجتماعات ليلية في القصر الرئاسي، استنادًا إلى سجلات الدخول والخروج الرسمية.

وقد رافقت بعضهن جيري في رحلات رسمية متعددة على متن الطائرة الرئاسية. ونفى جيري ارتكاب أي مخالفات، مؤكدًا أن التعيينات كانت قانونية.

يأتي هذا التغيير الجذري في أعلى هرم السلطة السياسية في بيرو وسط توترات متبادلة بين برناردو نافارو، سفير إدارة ترامب المعين حديثًا لدى بيرو، والصين.

وانتقد نافارو، الذي باشر مهامه الدبلوماسية في بيرو هذا الشهر، "الأموال الصينية الرخيصة" في منشور على موقع X، مضيفًا أنه "لا يوجد ثمن أغلى من فقدان السيادة"، في إشارة واضحة على ما يبدو إلى ميناء شانكاي، المملوك بأغلبية أسهمه لشركة كوسكو للشحن الصينية.

يقع الميناء الآلي بالكامل على بعد حوالي 80 كيلومترًا شمال ليما. سبق أن أشار مسؤولون أمريكيون إلى إمكانية استخدام ميناء المياه العميقة لأغراض بحرية، وهو ما نفته بيرو.

ورداً على ذلك، نددت وزارة الخارجية الصينية بما وصفته بـ"الاتهامات الكاذبة والمعلومات المضللة" التي وجهتها الولايات المتحدة ضد تعاون الصين مع بيرو" بشأن ميناء تشانكاي.

وسعياً منها لتجنب الهجوم الدبلوماسي الأمريكي، نشرت وزارة الخارجية البيروفية صورة على موقع "إكس" لوزيرها وهو يصافح سفير الصين لدى بيرو، سونغ يانغ، بمناسبة رأس السنة القمرية، مشيداً بالاستثمارات الصينية والعلاقات التجارية الثنائية.