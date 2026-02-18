قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

استئصال بروستاتا.. تقرير طبي يكشف الحالة الصحية لـ نتنياهو بعد «السرطان»

ناصر السيد

بعد سنوات من انقطاع التقارير الطبية المفصلة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نشر مكتبه وثيقة شاملة تُفصّل الإجراءات التي خضع لها والفحوصات الأخيرة التي أُجريت له. 

الحالة الصحية لنتنياهو 

ويوضح التقرير أنه، خلافًا للشائعات، لا يُعاني نتنياهو من سرطان البروستاتا، على الرغم من أنه لا يزال يُعاني من التهاب في المسالك البولية بعد الجراحة، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وتؤكد الوثيقة، الموقعة من طبيب نتنياهو الشخصي، الدكتور تسفي هيرمان بيركوفيتز، وأخصائي المسالك البولية البروفيسور ألون بيكارسكي من مركز هداسا الطبي، وأخصائي الطب الباطني وارتفاع ضغط الدم البروفيسور إيهود غروسمان، أن نتنياهو يتمتع بصحة جيدة فمستويات السكر والكوليسترول وضغط الدم لديه طبيعية، كما أن نتائج الفحوصات المخبرية الشاملة، بما في ذلك تعداد الدم ووظائف الكبد والكلى ومستويات الكهارل في الدم، جميعها ضمن المعدلات الطبيعية.

أزمة قلب نتنياهو

ويُفصّل التقرير أيضًا عملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب التي خضع لها نتنياهو في يوليو 2023، ويؤكد أنه يخضع لمتابعة طبية منتظمة من قبل أخصائي أمراض القلب.

بحسب البروفيسور روي بينارت، رئيس معهد اضطراب النظم القلبي في مركز شيبا الطبي، لم تظهر أي علامات على مشاكل قلبية أخرى منذ زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب. 

وأظهر الفحص الأخير الذي أُجري في نوفمبر 2024 أن الجهاز يعمل بشكل سليم، وأن نتنياهو لا يعتمد عليه.

وأضاف البروفيسور بينارت: "يتمتع رئيس الوزراء الإسرائيلي باستقرار تام من الناحية القلبية، ولا يحتاج إلى أي علاج سوى المتابعة الروتينية، كما هو معتاد لجميع مرضى أجهزة تنظيم ضربات القلب. ولا توجد أي قيود قلبية على أي من أنشطته، بما في ذلك التمارين الرياضية".

وأشار التقرير أيضاً إلى أن نتنياهو خضع في أبريل 2024 لعملية جراحية وقبل الجراحة، كشف فحص بالأشعة المقطعية لكامل الجسم عن تضخم في البروستاتا، وحصى صغيرة في المثانة، وانسداد فيها.

كما لاحظ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي سابقًا بروزًا هندسيًا في بنطال نتنياهو في العديد من الصور، يُرجّح أن يكون ذلك بسبب قسطرة بولية تُستخدم لتجميع البول، نتيجة ضغط تضخم البروستاتا على المثانة.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن نتنياهو يخضع لفحوصات تنظير القولون بانتظام وفقًا للإرشادات الطبية المعتمدة للكشف عن أي أورام سرطانية محتملة في القولون.

استئصال البروستاتا لنتنياهو

ويتناول التقرير بالتفصيل عملية استئصال غدة البروستاتا التي خضع لها نتنياهو في 29 ديسمبر من العام الماضي وأشار أطباؤه إلى أنه تم استئصال البروستاتا باستخدام تقنية الليزر، وتبين أنها حميدة وغير سرطانية ومع ذلك، لا يزال يعاني من التهاب في المسالك البولية لم يُشفَ منه بعد، ولا يزال يتلقى العلاج بالمضادات الحيوية.

