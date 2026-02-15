ترامب أبلغ نتنياهو بأنه سيدعم توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني

‏أفادت “سي بي إس نيوز” اليوم الأحد نقلا عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع في فلوريدا في ديسمبر، بأنه سيدعم توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني إذا فشلت واشنطن وطهران في التوصل لاتفاق، بحسب رويترز.

و من جانبه، أفاد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بأن قطاع غزة "لن يشكل تهديدا لإسرائيل مطلقا مرة أخرى"، مؤكدا أن تل أبيب تطالب بنزع سلاح حماس بشكل كامل.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، قال نتنياهو في كلمة مسجلة لقمة "إيباك": "لم يعد في غزة سلاح ثقيل، والمطلوب من حماس تسليم بقية الأسلحة بما فيها البنادق والهاون والقاذفات".





وأوضح أن المقصود بـ"تجريد حماس من السلاح الثقيل" يشمل "بنادق كلاشنيكوف التي هاجمونا بها في 7 أكتوبر".





وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "وجود وقف لإطلاق النار لا يعني أننا لا نفعل ما هو ضروري في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "الدعم الأمريكي خصوصاً من الرئيس ترمب ساعدنا على استعادة جميع الرهائن من غزة".