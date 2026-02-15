قطر: قرار إسرائيل تحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة مخطط لسلب حقوق الشعب الفلسطيني

أدانت دولة قطر قرار الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، وتعدّه امتداداً لمخططاته غير القانونية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني.

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، على ضرورة تضامن المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال من أجل وقف تنفيذ القرار لتجنّب تداعياته الخطيرة.





وجدّدت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.