تعرف على منافس بيراميدز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتأهل كل من الأهلي وبيراميدز لربع نهائي البطولة.

كما تأهل نهضة بركان والهلال السوداني وماميلودي صن داونز والملعب المالي والترجي التونسي بجانب الجيش الملكي المغربي.

وأنهي بيراميدز دور المجموعات، في صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة.

ومن المتوقع أن يواجه بيراميدز أحد فرق الوصافة في دور المجموعات وهم: ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، أو الجيش الملكي المغربي، أو الترجي الرياضي التونسي.

وستقام قرعة ربع نهائي البطولة يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري.