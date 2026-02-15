قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة الوادى الجديد تنظم قافلة متكاملة لمدينة باريس

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

نظمت جامعة الوادى الجديد قافلة متكاملة تشمل كليات ( الطب البشرى – الطب البيطرى – الزراعة – التمريض – الصيدلة – الاداب ) لمركز ومدينة باريس ضمن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وقال الدكتور مصطفى محمود مصطفى المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة بما تملكه من كفاءات علمية فى جميع التخصصات تسهم بشكل كبير فى خدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطنين فى جميع التخصصات الطبية والزراعية والبيطرية والارشاد النفسى والاسرى بالمجان مساهمة من الجامعة فى تنمية البيئة والمجتمع المحيط إيمانا بدور الجامعة فى العطاء والتطوير والعمل المجتمعى.

وأوضح المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة قامت بجهود متميزة فى جميع التخصصات فقد قام أعضاء القافلة من كلية الطب البشرى بتوقيع الكشف الطبى على عدد 170 حالة مابين أمراض باطنة وصدرية وأطفال وجراحة عامة وأنف وأذن وحنجرة وكذلك قام أعضاء القافلة البيطرية برئاسة الدكتور محمد شاكر وكيل كلية الطب البيطرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بزيارة تجمعات الحيوانات فى المزارع والحظائر.

كما قام أعضاء القافلة الزراعية برئاسة الدكتور عصام محمد عبدالظاهر بمتابعة مزارع النخيل والقمح وتوجية الارشادات الزراعية للمزارعين نحو مقاومة الافات وطرق الرش والتسميد وأنواع الامراض النباتية.

وقام أعضاء القافلة من كلية الاداب بعقد ندوة عن الارشاد النفسى للاسرة حاضر فيها الدكتورة دينا سالم والدكتورة هند أشرف، وقام أعضاء القافلة من كلية التمريض برئاسة الدكتورة أسماء محجوب بعقد ندوة بمدرسة المريض للطلاب والمواطنين وتقديم التثقيف الصحى لهم عن كيفية تعامل أصحاب الامراض المزمنة كمرضى الضغط والسكر مع الصيام خلال شهر رمضان المعظم لتفادى أخطار الاصابة بالجلطات وتفاقم حالتهم الصحية.

ياتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور مصطفى محمود مصطفى المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتنسيق مع سلامة على محمد رئيس مركز ومدينة باريس وياسر عبدالتواب نائب أول باريس.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مركز باريس

