تركيا تدين قرار إسرائيل بتسجيل أراض في الضفة الغربية.. و تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية تسجيل أراض في الضفة الغربية كأملاك للدولة مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من أرضه.





وجاء في بيان للوزارة: "ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير الذي يهدف إلى فرض سيادتها وتوسيع نطاق أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة".





واعتبرت الخارجية التركية أن هذه الخطوة، التي تهدف إلى "تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من وطنه، وتسريع جهود إسرائيل غير القانونية في ضم الأراضي، تُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وهي باطلة ولاغية"، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.





وشددت على أن السياسات التوسعية التي كثفتها حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية المحتلة، "تقوّض جهود السلام الجارية في المنطقة، وتضر بفرص حلّ الدولتين".





ودعت الخارجية التركية، المجتمع الدولي، إلى "اتخاذ موقف حازم ضد محاولات إسرائيل لفرض أمر واقع".





واختتمت الخارجية التركية بيانها بالتأكيد على أن تركيا "ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متكاملة جغرافيا، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود عام 1967".





وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صادقت الحكومة الاسرائيلية على قرار يسمح لها بتسجيل أراض في الضفة الغربية كأملاك دولة، لأول مرة منذ نكسة عام 1967.