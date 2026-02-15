قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بديلا للدعم الأمريكي.. نتنياهو يعلن إنشاء صناعة دفاعية مستقلة والاستغناء عن المساعدات

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن الدعم الأمريكي في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في أمريكا، الذي عُقد في فندق إنبال بالقدس، قائلاً: "نريد الانتقال من الدعم إلى التعاون، و هدفنا هو إنشاء صناعة دفاعية مستقلة، و ستعتمد إسرائيل على نفسها في سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي".

 وأضاف نتنياهو، كما قلتُ عند انتخابي لأول مرة عام 1996، سنفتح الاقتصاد، وبالتالي سنتمكن من الاستغناء عن المساعدات الاقتصادية التي كنا نتلقاها من الولايات المتحدة.

وتابع، كان التركيز منصباً على إيران، إن الرئيس ترامب مصمم على استنفاد جميع فرص التوصل إلى اتفاق نظراً للظروف الراهنة، وقد أعربتُ عن شكوكي، لأن  إيران تعتمد كلياً على أكاذيبها.

كما أشار نتنياهو ، قائلا:  تحدثنا أيضاً عن غزة، بعد هجوم  السابع من أكتوبر، الذى تعرضنا له ، لقد خضعنا للاختبار ونحن بحاجة إلى إكمال العمل  ولذلك وضعنا ثلاثة أهداف: إعادة الرهائن، والقضاء على حماس، ونزع سلاح القطاع، علينا إنجاز هذه المهمة".

