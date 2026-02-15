نتنياهو: لقد خضعنا للاختبار في السابع من أكتوبر ونحن بحاجة إلى إكمال العمل

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في أمريكا، المنعقد في فندق إنبال بالقدس، عن اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نتنياهو : كان التركيز منصباً على إيران، إن الرئيس ترامب مصمم على استنفاد جميع فرص التوصل إلى اتفاق نظراً للظروف الراهنة، وقد أعربتُ عن شكوكي، لأن إيران تعتمد كلياً على أكاذيبها".

وأضاف: تحدثنا أيضاً عن غزة، بعد هجوم السابع من أكتوبر، الذى تعرضنا له ، لقد خضعنا للاختبار ونحن بحاجة إلى إكمال العمل ولذلك وضعنا ثلاثة أهداف: إعادة الرهائن، والقضاء على حماس، ونزع سلاح القطاع، علينا إنجاز هذه المهمة".