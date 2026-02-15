قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

لجنة تنمية الصادرات: حزمة الحماية الاجتماعية تدعم الفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان

صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

ثمن أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات، حرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل حلول شهر رمضان المبارك تعكس التزام الدولة المستمر بتحسين مستوى معيشة المواطنين الأولى بالرعاية، بتكلفة إجمالية بلغت 40.3 مليار جنيه.

وأوضح العشري أن الحزمة الجديدة تتضمن خطوات عملية لتحسين دخل المواطنين، من بينها علاج جميع الحالات الحرجة على نفقة الدولة للاحتفال بشفائها مع حلول عيد الفطر، إلى جانب تقديم مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، فضلًا عن دعم نقدي إضافي بقيمة 300 جنيه خلال شهر رمضان والعيد لـ45 ألف مستفيد من معاش الطفل والرائدات الريفيات.
وأضاف أن الحزمة شملت تخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة بسرعة، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وأسرهم، إلى جانب زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية، خلال الفترة من فبراير حتى يونيو 2026.
وأكد أن الحزمة تضمنت أيضًا تقديم دعم نقدي إضافي لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» بقيمة 400 جنيه خلال رمضان والعيد، يستفيد منه نحو 5.2 مليون أسرة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، بهدف توفير حماية اجتماعية مباشرة للفئات الأكثر احتياجًا وضمان استفادتهم بشكل ملموس خلال الشهر الكريم.
 

وأشار العشري إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار الأسر المصرية، موضحًا أن صرف مرتبات موظفي الدولة قبل رمضان يعكس اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين ومساندتهم في المناسبات الهامة.
واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعكس التزام الدولة المستمر تجاه المواطنين، مشددًا على أن تحسين جودة حياة المواطنين يمثل أولوية قصوى ضمن رؤية التنمية الشاملة للدولة، وأن هذه المبادرات تعزز الثقة بين المواطن والدولة وتؤكد أن الحكومة حاضرة دائمًا لدعم أبنائها في مختلف الظروف والمناسبات.

