سعر الدولار اليوم الأحد 15-2-2026

استمر تراجع سعر الدولار في مواجهة الجنيه، مع انتهاء تعاملات اليوم الأحد الموافق 15-2-2026، داخل الجهاز المصرفي.

الدولار يتراجع

فقد سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو 4 قروش جديدة من قيمته منذ مساء الخميس الماضي وحتي اليوم بمختلف البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.71 جنيه للشراء و47.81 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل سعر أقل دولار أمام الجنيه نحو 46.69 جنيه للشراء و 46.9 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.7 جنيه للشراء و 46.8 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.71 جنيه للشراء و 46.81 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار في أغلب البنوك

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك نحو 46.73 جنيه للشراء و 46.83 جنيه للبيع في بنوك " العقاؤي المصري العربي، نكست، المصرف المتحد، HSBC،قناة السويس، المصرف العربي الدولي".

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 46.84 جنيه للشراء و 46.84 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، فيصل الاسلامي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.75 جنيه للشراء و 46.85 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، مصر، سايب، الاعوالاسكان، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي"

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.82 جنيه للشراء و 46.92جنيه للبيع في بنكي قطر الوطني الأهلي QNB، مصرف أبوظبي الاسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو المصري الخليجي.