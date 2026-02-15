قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل صحة النواب: الحزمة الاجتماعية تعكس رؤية رئاسية تجعل صحة المواطن أولوية
طقس غداً.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل
اتحاد العمال: قرارات الحماية الاجتماعية خطوة قوية لدعم الأكثر احتياجًا
وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان
مشاجرة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي وشغب من الجماهير المغربية
داعية إسلامية: من لا يُغفر له في رمضان هو الخاسر الحقيقي
غدا ..صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل حلول رمضان
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من قنا في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط
ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة
وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية بعد غدٍ
داعية إسلامية: رمضان سيد الشهور.. وليلة القدر قد لا تكون وترية
روسيا: زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب جزر الكوريل
اعتذار مسئولو الحكام في الدوري الإيطالي عن طرد مدافع يوفنتوس

مجدي سلامة

أقرّ جيانلوكا روكي، المسئول عن تعيين الحكام في الدوري الإيطالي، أن الحكم فيديريكو لا بينا ارتكب خطأً واضحًا عندما أشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه مدافع يوفنتوس بيير كالولو خلال مواجهة القمة أمام إنتر ميلان، مقدمًا اعتذاره عن الواقعة.

جاء طرد كالولو بعد سقوط مدافع إنتر أليساندرو باستوني، الذي طالب الحكم باحتساب مخالفة بداعي تعرضه للشد، غير أن الإعادات التلفزيونية أظهرت عدم وجود احتكاك واضح بين اللاعبين.

وأكمل يوفنتوس المباراة بعشرة لاعبين، قبل أن يخسر بنتيجة 3-2، وهي نتيجة عززت صدارة إنتر بفارق ثماني نقاط في جدول الترتيب.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا،" قال روكي: "نأسف بشدة لهذا القرار الذي كان خاطئًا بشكل واضح، كما نأسف لعدم إمكانية تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR) لتصحيحه".

 وأوضح أن لا بينا "يشعر بالخجل الشديد"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود "تمثيل واضح" خلال اللقطة محل الجدل.

يُذكر أن بروتوكول المسابقة لا يسمح باستخدام تقنية VAR في حالات البطاقات الصفراء، حتى وإن كانت البطاقة الثانية التي تؤدي إلى الطرد، وهو ما أثار جدلًا واسعًا عقب اللقاء.

وعقب صافرة النهاية، توجه مدرب يوفنتوس لوتشيانو سباليتي ومدير النادي جورجيو كيليني إلى الحكم في النفق المؤدي لغرف الملابس، معبرين عن استيائهما من القرارات التحكيمية.

 وانتقد كيليني أداء التحكيم في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس، مطالبًا بمراجعة نظام تقنية الفيديو، مؤكدًا أن "من غير المقبول استمرار مثل هذه الأخطاء، خاصة في مباريات كبرى بهذا الحجم".

