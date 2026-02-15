قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل صحة النواب: الحزمة الاجتماعية تعكس رؤية رئاسية تجعل صحة المواطن أولوية
طقس غداً.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل
اتحاد العمال: قرارات الحماية الاجتماعية خطوة قوية لدعم الأكثر احتياجًا
وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان
مشاجرة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي وشغب من الجماهير المغربية
داعية إسلامية: من لا يُغفر له في رمضان هو الخاسر الحقيقي
غدا ..صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل حلول رمضان
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من قنا في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط
ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة
وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية بعد غدٍ
داعية إسلامية: رمضان سيد الشهور.. وليلة القدر قد لا تكون وترية
روسيا: زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب جزر الكوريل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انتي وبس.. رسالة محمد فراج لزوجته في عيد الحب

محمد فراج وبسنت شوقي
محمد فراج وبسنت شوقي
يارا أمين

وجه الفنان محمد فراج ، رسالة لزوجته الفنانة بسنت شوقي، رومانسية يعبر عن حبه لها بمناسبة عيد الحب.

ونشر فراج ، صورة تجمعهما سويًا عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: "كل عيد حب وانتي وبس الحب".

ومن ناحية أخرى ، كشف الفنان محمد فراج  عن دوره في مسلسله الرمضاني الجديد «أب ولكن»، المقرر عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإضافة إلى قناة DMC ومنصة Watch It الرقمية.

وأكد فراج ، أن المسلسل يقدم أبعادًا إنسانية ونفسية عميقة، تمس شريحة كبيرة من الجمهور.

وأوضح فراج خلال لقائه مع منصة Watch It أنه يجسد شخصية "أدهم"، مهندس يتمتع بحس فني راقٍ ويعشق الرسم والموسيقى، مشيرًا إلى أن الجانب الفني يشكل جزءًا أساسيًا من تكوين الشخصية.

وأضاف: «أنا بحب الموسيقى جدًا، ومع إني مش بعرف أرسم، لكن عندي الحس الفني ده، وده خلاني قريب جدًا من شخصية أدهم».

وأشار فراج إلى أن الشخصية تعكس الكثير من واقع المجتمع: «أدهم شخصية مليانة ملامح من حياتنا اليومية، وليها نماذج كتير حوالينا، وأي حد يمر بنفس اللي بيعيشه أدهم، ما نقدرش غير نقول له ربنا يكون في عونك».

قصة العمل: 

تدور أحداث مسلسل أب ولكن فى إطار إجتماعي حول شخص ينفصل عن زوجته بعد خلافات طويلة، حيث يلقي العمل الضوء علي عدد من قوانين الاحوال الشخصية، بالإضافة الى قانون الرؤية وغيرها من الموضوعات التى تهم الأسرة المصرية، وسيطرح مسلسل أب ولكن وجهة نطر الأب في تلك القوانين.

أبطال العمل: 

مسلسل أب ولكن من بطولة عدد كبير من الفنانين ابرزهم محمد فراج وهاجر أحمد وسلوي عثمان وعفاف رشاد ومحمد أبو داود ، هايدي عبدج الخالق ،من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل ، ومن إنتاج شركة سينرجى ، للمنتج تامر مرسي.

حلقات مسلسل أب ولكن وقنوات العرض: 

العمل تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه علي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهم الحياة ، CBC ، DMC ، ONe .

بسنت شوقي عيد الحب إنستجرام أب ولكن مسلسل أب ولكن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

ترشيحاتنا

ماركو روبيو- وزير الخارجية الأمريكي

روبيو: سنبلغ الكونجرس حال اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران

حرب من نوع آخر.. كيف اتفق ترامب ونتنياهو على “خنق إيران” عبر الضغط الاقتصادي؟

حرب من نوع آخر.. كيف اتفق ترامب ونتنياهو على “خنق إيران” عبر الضغط الاقتصادي؟

سؤال ترامب الصعب بشأن إيران.. وهل يمكن التوصل إلى اتفاق؟

سؤال ترامب الصعب بشأن إيران.. هل يمكن التوصل إلى اتفاق؟

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد