لحظة تساوي سنين.. حمدي المرغني يوجه رسالة رومانسية لزوجته إسراء عبد الفتاح

ظهر الفنان حمدي المرغني مع زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد فترة طويلة من الغياب، حيث شارك جمهوره مجموعة من الصور الرومانسية التى جمعته بزوجته وابنتهما خلال رحلة عائلية إلى باريس.





الميرغنى الصور التى نشرها على حسابه بموقع إنستجرام وظهرا فيها أمام برج إيفل وسط أجواء مليئة بالحب والدفء.

وعلق عليها : حبيبتى، اللحظة فى وجودها تساوى سنين، فى رسالة واضحة تعبّر عن مشاعره تجاه زوجته، وتؤكد عودة الأجواء الهادئة بينهما بعد فترة من الجدل حول علاقتهما.

يأتى هذا الظهور بعد تداول أنباء عن خلافات بين الثنائى أدت إلى انفصال دون طلاق رسمى، خصوصا بعد أن شاركت إسراء عبد الفتاح متابعيها فى وقت سابق صورا من عطلتها فى جزر المالديف بصحبة ابنتهما فقط، إضافة إلى عدم مشاركة صور تجمعها بزوجها حمدى الميرغنى فى الفترة الأخيرة، مما أثار الشكوك حول طبيعة علاقتهما.

ويُعد حمدى الميرغنى وإسراء عبد الفتاح من أبرز الثنائيات التى عرفها الجمهور من خلال عروض مسرح مصر، حيث بدأت بينهما علاقة صداقة فنية تطورت إلى قصة حب وزواج عام 2016، لتستمر رحلتهما معًا كأحد أكثر الأزواج المحبوبين فى الوسط وتسفر الزيجة عن ابنتهما تمارا، التى طالما ينشران صورا لها مع إخفاء وجهها حتى تكون بعيدة عن وسائل الإعلام.

آخر أعمال إسراء عبد الفتاح، فيلم ويزو سكول، والذى عُرض فى عام 2023، وجمعها بالفنانة ويزو، وعدد آخر من الفنانين، منهم سامى مغاورى وعلا رامى ورضا حامد وعمر خورشيد وإبرام سمير، والعمل تأليف مصطفى السبكى وإخراج على رجب، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى، حول طالبة بالمدرسة الثانوية تُدعى ويزو، تتعرض للتنمر والسخرية من قبل المعلمين، وتكشف العديد من العيوب فى منظومة التعليم.