قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية بعد صعود متواصل منذ أغسطس
الإغلاق الحكومي الأمريكي يؤلم الاقتصاد ويهدد معدلات نمو الربع الأخير
ترامب يتهم كندا بالغش في إعلان تجاري.. ما علاقة الرسوم الجمركية؟
وزير الصحة : المتحف الكبير يضع مصر في المشهد الحضاري العالمي
مصر تواصل دعمها لغزة..مساعدات إنسانية ضخمة وجهود سياسية لإعادة الحياة إلى القطاع
انخفاض جديد.. مفاجأة فى سعر كرتونة البيض اليوم | وصلت كام؟
شبورة كثيفة وتحذيرات من الأرصاد ..تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
وصول 7 أطفال من غزة إلى سويسرا لتلقي العلاج
عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لحظة تساوي سنين.. حمدي المرغني يوجه رسالة رومانسية لزوجته إسراء عبد الفتاح

حمدي المرغني
حمدي المرغني
يمنى عبد الظاهر

ظهر  الفنان حمدي المرغني  مع زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد فترة طويلة من الغياب، حيث شارك جمهوره مجموعة من الصور الرومانسية التى جمعته بزوجته وابنتهما خلال رحلة عائلية إلى باريس.  



 الميرغنى الصور التى نشرها على حسابه بموقع إنستجرام وظهرا فيها أمام برج إيفل وسط أجواء مليئة بالحب والدفء.

وعلق عليها : حبيبتى، اللحظة فى وجودها تساوى سنين، فى رسالة واضحة تعبّر عن مشاعره تجاه زوجته، وتؤكد عودة الأجواء الهادئة بينهما بعد فترة من الجدل حول علاقتهما.

يأتى هذا الظهور بعد تداول أنباء عن خلافات بين الثنائى أدت إلى انفصال دون طلاق رسمى، خصوصا بعد أن شاركت إسراء عبد الفتاح متابعيها فى وقت سابق صورا من عطلتها فى جزر المالديف بصحبة ابنتهما فقط، إضافة إلى عدم مشاركة صور تجمعها بزوجها حمدى الميرغنى فى الفترة الأخيرة، مما أثار الشكوك حول طبيعة علاقتهما.

ويُعد حمدى الميرغنى وإسراء عبد الفتاح من أبرز الثنائيات التى عرفها الجمهور من خلال عروض مسرح مصر، حيث بدأت بينهما علاقة صداقة فنية تطورت إلى قصة حب وزواج عام 2016، لتستمر رحلتهما معًا كأحد أكثر الأزواج المحبوبين فى الوسط وتسفر الزيجة عن ابنتهما تمارا، التى طالما ينشران صورا لها مع إخفاء وجهها حتى تكون بعيدة عن وسائل الإعلام.

آخر أعمال إسراء عبد الفتاح، فيلم ويزو سكول، والذى عُرض فى عام 2023، وجمعها بالفنانة ويزو، وعدد آخر من الفنانين، منهم سامى مغاورى وعلا رامى ورضا حامد وعمر خورشيد وإبرام سمير، والعمل تأليف مصطفى السبكى وإخراج  على رجب، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى، حول طالبة بالمدرسة الثانوية تُدعى ويزو، تتعرض للتنمر والسخرية من قبل المعلمين، وتكشف العديد من العيوب فى منظومة التعليم.

الفنان حمدي المرغني الفنانة إسراء عبد الفتاح رحلة عائلية إلى باريس آخر أعمال إسراء عبد الفتاح فيلم ويزو سكول مصطفى السبكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

ترشيحاتنا

كرة القدم النسائية

منتخب السيدات يسافر لغانا اليوم لخوض مواجهة الإياب في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

الزمالك

قطة عن جماهير الزمالك: أشرس من الأهلي في الملعب

الاسماعيلي

الإسماعيلي يختم استعداداته اليوم لمواجهة فاركو في الدوري

بالصور

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة

اللانش بوكس الضار لصحة أولادنا .. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي .. ماهي البدائل الذكية؟

)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي

رجيم خاطئ يدمر الجسم .. الطريق الصحيح لإنقاص الوزن بأمان

رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!

أكلات ترفع المزاج وتقلل التوتر.. السر في طبقك اليومي.. إليك جدول طعام يحقق السعادة

)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد