منال سلامة: كنت بشتري من مصروفي مجلات فنية عشان أشوف النجوم.. فيديو

قالت الفنانة منال سلامة، إن مهرجان الإسكندرية السينمائي له مكانة خاصة، قائلة: وأنا صغيرة كنت بشتري بجزء من مصروفي المجلات الفنية عشان أشوف نجوم مصر وأنا مقررة أبقى مثلة من وأنا صغيرة".

وأضافت منال سلامة، في برنامج "سبوت لايت" على فضائية "صدى البلد"، أنا بمارس فن ومسرح من وأنا صغيرة جدا، وأشوف الصور في المجلات الفنية وأقول يا سلام هل أنا في يوم من الأيام على الريد كاربت أو في مهرجان زي ده؟

وتابعت: كنت سعيدة وفرحانة بأول دعوة وجهت لي للمشاركة في مهرجان الإسكندرية السينمائي، بخلاف أن الإسكندرية مصيف كل المصريين.