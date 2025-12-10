أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء، مع برودة الشتاء، لا شيء يضاهي تناول شوربة ساخنة تجمع بين الطعم الشهي والفوائد الغذائية الكبيرة. 

نقدم لك اليوم أفضل 7 شوربات يمكنك تحضيرها بسهولة لتدفئة جسمك وتقوية صحتك في أيام البرد.

1. شوربة العدس

القيمة الغذائية: العدس غني بالبروتين النباتي، الألياف، والحديد، مما يساعد على تعزيز الطاقة ودعم الجهاز المناعي.
طريقة التحضير: يتم سلق العدس مع البصل والجزر والبهارات، ثم تهرس الشوربة للحصول على قوام ناعم. يمكن إضافة عصرة ليمون لإبراز النكهة.
ميزة الشتاء: تمنحك دفئاً فورياً وتعتبر مغذية وسهلة الهضم.

2. شوربة بطاطس بالكريمة

القيمة الغذائية: البطاطس مصدر جيد للفيتامينات والمعادن، والكريمة تضيف قواماً كريميًا غنياً بالطاقة.
طريقة التحضير: تُسلق البطاطس مع البصل والثوم، ثم تُهرس ويُضاف لها الكريمة والقليل من الزعتر أو الجبن المبشور.
ميزة الشتاء: قوامها الكريمي يجعلها مثالية لأمسيات الشتاء الباردة.

3. شوربة الدجاج بالخضار

القيمة الغذائية: تحتوي على بروتين الدجاج والخضروات المتنوعة مثل الجزر والكوسة والكرفس، مع الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.
طريقة التحضير: يُسلق الدجاج مع الخضار ويُتبل بالملح والفلفل، ثم تُقدم ساخنة مع رشة من البقدونس الطازج.
ميزة الشتاء: تحافظ على دفء الجسم وتدعم المناعة ضد نزلات البرد.

4. شوربة المشروم

القيمة الغذائية: المشروم غني بالبروتين النباتي، مضادات الأكسدة، وفيتامين D.
طريقة التحضير: يُقلى المشروم مع البصل ويُضاف المرق والكريمة، ثم تُهرس الشوربة حتى تصبح ناعمة.
ميزة الشتاء: مذاقها الغني يجعلها خياراً مثالياً لعشاء دافئ وخفيف في نفس الوقت.

5. شوربة الطماطم الإيطالية

القيمة الغذائية: الطماطم مصدر ممتاز للليكوبين، مضاد أكسدة قوي، كما تحتوي على فيتامين C لتعزيز المناعة.
طريقة التحضير: تُسلق الطماطم مع الثوم والبصل والأعشاب الإيطالية، ثم تُهرس وتُقدم مع رشة زيت زيتون أو جبن بارميزان.
ميزة الشتاء: مذاقها الحامض واللذيذ يضفي شعوراً بالراحة والدفء.

6. شوربة الشوفان والخضار

القيمة الغذائية: الشوفان غني بالألياف، مما يساعد على الشبع وتحسين الهضم، مع الخضار التي تضيف الفيتامينات والمعادن.
طريقة التحضير: تُسلق الخضار المقطعة مع الشوفان في المرق، ثم تُقدّم ساخنة مع رشة من الأعشاب الطازجة.
ميزة الشتاء: تمنح شعوراً بالدفء والراحة وتساعد على تنظيم السكر في الدم.

7. شوربة اليقطين

القيمة الغذائية: اليقطين غني بالبيتا كاروتين وفيتامين A، ويمتاز بقيمته المضادة للأكسدة.
طريقة التحضير: يُسلق اليقطين ويُهرس مع البصل والثوم والبهارات، ويمكن إضافة القليل من القشطة لإعطاء القوام الكريمي.
ميزة الشتاء: قوامها المخملي يجعلها مثالية للأطفال والكبار، وتمنح دفئاً رائعاً في الأيام الباردة.

نصيحة: يمكنك تحضير كمية أكبر وتخزينها في الثلاجة أو الفريزر لتكون جاهزة في أي وقت، مع مراعاة إضافة الكريمة أو الأعشاب الطازجة قبل التقديم مباشرة للحفاظ على النكهة.

