عقب سقوط الأمطار .. إنتشار الأجهزة التنفيذية بالشرقية لشفط وكسح المياه

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمرافق العامة بالتواجد الميداني بالشوارع والطرق الرئيسية ومداخل ومخارج المدن وبالأنفاق وشفط تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والتأكد من عمل محطات وغرف وبالوعات الصرف بشكل جيد ، كذلك الإطمئنان على كفاءة تشغيل المولدات الكهربائية الأساسية والإحتياطية ومواتير الشفط والرفع الموجودة بكل محطة صرف، و مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصاً على سلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار ، إنتشرت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمعدات وسيارات الكسح لشفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية وإزالة آثاره لفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة