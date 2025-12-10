قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بسبب الطقس السيئ.. إسرائيل تفقد الاتصال بـ 4 أشخاص

بسبب الطقس السيء.. إسرائيل تفقد الإتصال ب 4 أشخاص
بسبب الطقس السيء.. إسرائيل تفقد الإتصال ب 4 أشخاص
هاجر رزق

فقدت دولة الإحتلال، إسرائيل، الإتصال ب4 أشخاص أبحروا من إسدود، و أكدت وسائل إعلام عبرية أن سلاح الجو ووزارة الخارجية وهيئة الملاحة الإسرائيلية تجري عمليات بحث مكثفة عنهم.

فقد الاتصال بسبب الطقس 
 

و أبحر الأربعة وفُقد الاتصال بهم في منطقة يسودها طقس قاسٍ يزيد من الخطر على حياتهم، حيث تشير خرائط الرياح والأمواج إلى بحر هائج بشكل خاص: أمواج عالية، رياح قوية، وأمطار غزيرة.



 

و بحسب صحيفة "معاريف"، هناك قلق بالغ على حياة أربعة إسرائيليين اختفوا مساء أمس الثلاثاء، وهم في طريقهم إلى قبرص. 



 

وبسبب فقدان الاتصال، فإن البحث عنهم يتم بصريا فقط، حيث لا يكاد يكون للسفينة أي بصمة رادارية، فيما تجري عمليات البحث في مجال سيطرة مركز تنسيق الإنقاذ في لارنكا (RCC Larnaca) بقبرص وليس من قبل سلطات الرقابة الإسرائيلية.


 

وتقول مصادر في قبرص إن إسرائيل جندت للبحث وحدة الكوماندوز البحري "شايطت 13"، وحوّل خفر السواحل اليوناني سفنا من بحر إيجة للمساعدة في العملية. وقال متحدث قبرصي: "إنه سباق ضد الطقس - كل ساعة مهمة"، داعياً السفن إلى تجنب المنطقة


 

وأوضحت "معاريف" أن اليخت، الذي غادر ميناء أشدود في الأول من أمس، فقد الاتصال به مساء أمس وهو في طريقه إلى اليونان، بعد أن شوهد آخر مرة جنوب قبرص. وأفاد سلاح الجو، وهيئة الملاحة الإسرائيلية، ووزارة الخارجية بأنها تشارك معا في جهود البحث.


 

ووفق التقارير من قبرص، تجري حاليا عملية بحث وإنقاذ متعددة الجنسيات، تشمل قبرص وإسرائيل واليونان، في شرق البحر الأبيض المتوسط بعد اختفاء السفينة خلال عاصفة "بايرون".

هذا ولم يرسل اليخت إشارة استغاثة ولم يترك أي علامة، على الرغم من عمليات المسح الواسعة التي بدأت فور تدهور الأحوال الجوية.


 

