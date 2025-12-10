4 خطوات تحميك من ألم عرق النسا

يُعدّ ألم عرق النسا من أكثر الآلام المزعجة التي تبدأ من أسفل الظهر وتمتد عبر الأرداف والساق، وقد تصل أحيانًا إلى القدم.

ويعد التدخل المبكر وتعديل نمط الحياة يمكن أن يخفّضا الأعراض بشكل كبير ويحسّنا جودة حياتك.

وإليك أهم الخطوات التي تساعدك على الوقاية وتقليل الألم من عرق النسا:

1- زيادة النشاط البدني:

الالتزام بالنشاط المنتظم يساعد في الوقاية من عرق النسا، كما يخفف الألم عند ظهوره. تشمل التمارين المفيدة:

-التمارين الهوائية: مثل المشي، السباحة، الجري، الرقص، وغيرها من الأنشطة التي ترفع معدل ضربات القلب.

-تمارين القوة: باستخدام الأوزان الحرة أو الأجهزة.

-تمارين المرونة والتمدد: مثل اليوغا والبيلاتس لتحسين المرونة ودعم العضلات.

2- تقوية العضلات الأساسية (Core Muscles):

تقوية عضلات الجسم الأساسية تُعزز صحة العمود الفقري وتوفر دعمًا مهمًا للظهر.

هذه العضلات لا تشمل البطن فقط، بل تضم عضلات الظهر والجوانب والحوض والأرداف.

اليوغا والبيلاتس وتمارين مثل البلانك تعمل على تقويتها بفعالية.

3- تجنب الجلوس لفترات طويلة:

الجلوس المطول يزيد الضغط على أسفل الظهر إذا كانت طبيعة عملك تتطلب الجلوس طويلًا، احرص على أخذ فواصل قصيرة للحركة والوقوف.

4- تحسين وضعية الجلوس والوقوف:

الوضعيات الخاطئة تُفاقم آلام الظهر تصحيح وضعية جلوسك ووقوفك يساعد في تقليل الضغط عن العمود الفقري ويخفف الألم.

المصدرDailyMedicalinfo