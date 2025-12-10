قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الوزراء : نحترم النقد البناء لأداء الحكومة ونرفض الشائعات
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير في الإطار الإيجابي وصندوق النقد يحسم المراجعة خلال يومين
رئيس الوزراء: لقاء إيجابي مع صندوق النقد وتوجيه رئاسي لزيادة النمو الاقتصادي
رئيس الوزراء: مؤشرات اقتصادية إيجابية وتحسن جوهري في توافر العملة الأجنبية
الرئيس السيسي يعتمد جوائز تشجيعية بـ850 ألف جنيه للمتنافسين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم
رئيس الوزراء: إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في مصر دليل السير على الطريق الصحيح
هيئة الأرصاد تحذر: منخفض جوي يؤثر على السواحل الشمالية والقاهرة
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي.. مدبولي: وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %
الكهرباء تقدم 6 نصائح للتعامل أثناء سقوط الأمطار
المصري عباس الجمل يفوز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا لعام 2025
موقف محمد صلاح من المشاركة في مواجهة ليفربول وبرايتون بالدوري الإنجليزي
بياناتكم سرية..النيابة تدعو لإرسال أى دليل حول مزاعم التحرش في جامعة خاصة
بالصور

4 خطوات تحميك من ألم عرق النسا

رنا عصمت

يُعدّ ألم عرق النسا من أكثر الآلام المزعجة التي تبدأ من أسفل الظهر وتمتد عبر الأرداف والساق، وقد تصل أحيانًا إلى القدم.

ويعد التدخل المبكر وتعديل نمط الحياة يمكن أن يخفّضا الأعراض بشكل كبير ويحسّنا جودة حياتك.

 وإليك أهم الخطوات التي تساعدك على الوقاية وتقليل الألم من عرق النسا:

1- زيادة النشاط البدني:

الالتزام بالنشاط المنتظم يساعد في الوقاية من عرق النسا، كما يخفف الألم عند ظهوره. تشمل التمارين المفيدة:

-التمارين الهوائية: مثل المشي، السباحة، الجري، الرقص، وغيرها من الأنشطة التي ترفع معدل ضربات القلب.

-تمارين القوة: باستخدام الأوزان الحرة أو الأجهزة.

-تمارين المرونة والتمدد: مثل اليوغا والبيلاتس لتحسين المرونة ودعم العضلات.

2- تقوية العضلات الأساسية (Core Muscles):

تقوية عضلات الجسم الأساسية تُعزز صحة العمود الفقري وتوفر دعمًا مهمًا للظهر.

هذه العضلات لا تشمل البطن فقط، بل تضم عضلات الظهر والجوانب والحوض والأرداف.

اليوغا والبيلاتس وتمارين مثل البلانك تعمل على تقويتها بفعالية.

3- تجنب الجلوس لفترات طويلة:

الجلوس المطول يزيد الضغط على أسفل الظهر إذا كانت طبيعة عملك تتطلب الجلوس طويلًا، احرص على أخذ فواصل قصيرة للحركة والوقوف.

4- تحسين وضعية الجلوس والوقوف:

الوضعيات الخاطئة تُفاقم آلام الظهر تصحيح وضعية جلوسك ووقوفك يساعد في تقليل الضغط عن العمود الفقري ويخفف الألم.

4 خطوات تحميك من ألم عرق النسا

مى عمر تتألق بجمبسوت وساعة ألماس فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

