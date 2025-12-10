السبب غريب.. القصة الكاملة لتعدي ولي أمر على معلم داخل مدرسة بنات بالإسماعيلية

شهدت مدرسة المجاورة الإعدادية بنات بمحافظة الإسماعيلية، حادثا مؤسفا، حيث تعدى ولي أمر «شقيق طالبة» على مدرس، بـ«مقص» في مشاجرة وقعت بينهما، بسبب منعه الطالبة من دخول المدرسة بالهاتف المحمول.



وقالت مصادر طبية بالإسماعيلية، إن مدرسا في العقد الخامس من العمر أصيب بإصابات بالغة جراء التعدي عليه بآلة حادة.

وأكدت المصادر أن المدرس أصيب بـ«شرخ في الجمجمة، وجرح قطعي في الجبهة»؛ إثر اعتداء عليه بآلة حادة .

وقالت مصادر تعليمية بالإسماعيلية إن شخصا يدّعي أنه شقيق إحدى الطالبات قام باقتحام المدرسة صباح اليوم؛ احتجاجا على منع إدارة المدرسة الطالبات من اصطحاب الهاتف المحمول داخل الحصص.

وادعى الشخص أنه فوق القانون، وقام بالتعدي لفظيا على الأخصائية الاجتماعية ومشرفة المدرسة.

وأكدت المصادر أن الشخص انصرف، وبعد دقائق عاد للمدرسة ومعه والدته، ودخلا مكتب الوكيلة، وقاما بالتهديد والوعيد، وعندما حاول احاد المدرسين مطالبته بضبط النفس؛ قام الشخص بالاعتداء عليه لفظيا واشتبك مع المدرسين.

وأثناء محاولة أحد المدرسين فض الاشتبك، ضربه هذا الشخص بآلة حادة «مقص»، مما أحدث به إصابات بالغة، وتم نقله إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج اللازم.

وكانت أجهزة الأمن

بالإسماعيلية تلقت بلاغا، صباح اليوم الأربعاء يفيد بدخول شخص إلى مدرسة المجاورة الإعدادية بنات التابعة لإدارة أبو صوير التعليمية، حيث قام بالتعدي على معلم بالمدرسة، وأصابه بجرح قطعي في رأسه نتيجة التعدي بآلة حادة ( مقص ) مدعيا اناه ولي أمر طالبة مقيدة بالصف الثاني بالمدرسة.

وتم نقل المعلم إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج.

وحرر محضر بالواقعة، وأخكرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

ومن جهته، أصدر اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بيانا، أدان فيه حادثة التعدي على معلم بمدرسة المجاورة الإعدادية بمركز ومدينة أبوصوير،.

وطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي من شأنها الحفاظ على قيم المجتمع، وصون كرامة المعلمين، وانتظام العملية التعليمية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.