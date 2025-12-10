قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كرة بطولة كأس الأمم الإفريقية تظهر في مران منتخب مصر ضمن التحضيرات للبطولة المرتقبة..شاهد
خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
أحمد موسى يستعرض أبرز رسائل محاضرة أحمد أبو الغيط حول التطورات العالمية
اليونيسف تحذر من ارتفاع مستويات سوء التغذية لدى الأطفال والحوامل في غزة
توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
أبرزهم مجدى عبد الغني.. نجوم الرياضة في عزاء والدة وائل القباني لاعب الزمالك السابق
مفوض أممي: يجب ضمان حماية المدنيين في غزة وتقصي الحقائق لما يحدث بها
المرحلة الثانية نظيفة.. رفض 211 طعنا وعدم الاختصاص بنظر 37 آخرين
جولة الإعادة.. الائتلاف المصري: تصاعد الحشد وتبدل في تحالفات اللحظة الأخيرة
أحمد موسى: حرية الرأي في مصر مباحة والشائعات مجرمة
رئيس الوزراء: فيكا الفرنسية أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة في قطاع الأسمنت
موعد أول يوم رمضان 2026 فلكيا وعدد ساعات الصيام المتوقعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

المرحلة الثانية نظيفة.. رفض 211 طعنا وعدم الاختصاص بنظر 37 آخرين

كتب محمد عبدالله :

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب.

حكم الإدارية العليا 

رفض 211 طعنًا وعدم الاختصاص بنظر 37 طعنًا

تضمن حكم المحكمة - الصادر مساء اليوم - رفض 211 طعنًا، بالإضافة إلى القضاء بعدم الاختصاص بنظر 37 طعنًا آخرين والإحالة إلى محكمة النقض، والقضاء بعدم قبول 8 طعون أخرى.

قبول طعن المرشح وليد شاكر - واستبعاد إبراهيم الفضالي
كما قضت المحكمة الإدارية العليا - الجهة المنوطة قانونًا بنظر الطعون على إعلان نتائج الانتخابات من الهيئة الوطنية للانتخابات - بقبول طعن واحد بتصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة بالانتخابات بالدائرة الرابعة (طلخا) بمحافظة الدقهلية، واستبعاد إبراهيم الفضالي من قائمة المرشحين بجولة الإعادة.

أسباب استبعاد الفضالي من قائمة المرشحين بجولة الإعادة

وتضمنت حيثيات المحكمة، في الطعن المقبول بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان خوض المترشح رقم 4 إبراهيم الفضالي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي عن الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية ومقرها مركز طلخا، وما يترتب على ذلك من آثار ومنها إدراج اسم الطاعن مرشحًا لخوض جولة الإعادة.

الجدول الزمني 

وفقا للجدول الزمني الذى أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات للمرحلتين الأولي والثانية والذى أعلنت عنه يوم 4 أكتوبر الماضى كان الموعد النهائى للإعلان عن انتهاء مجلس النواب 2025 هو 25 ديسمبر المحدد لإعلان نتيجة إعادة المرحلة الثانية، لكن مع إلغاء الانتخابات فى الدوائر الـ19 التى ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلغاء الانتخابات فى الدوائر الـ30 التى ألغتها المحكمة الإدارية العليا، أعدت الهيئة الوطنية جدول زمنى جديد يحدد خلاله الميعاد النهائى لهذه الانتخابات.

ووفقا للجدول الجديد تُجرى عملية التصويت داخل مصر فى الـ30 دائرة ملغاة بأحكام الإدارية العليا يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجاري، فيما تُعلن النتيجة لهذه الجولة الانتخابية في يوم 18 ديسمبر الجاري، في حين ستجرى جولة الإعادة - حال اقتضى الأمر - يومي 31 ديسمبر الجاري والأول من يناير المقبل خارج البلاد، ويومي 3 و4 يناير المقبل بالداخل، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل وهو آخر موعد لانتهاء الانتخابات

أسباب لإلغاء نتيجة 30 دائرة بالمرحلة الأولى

ينشر موقع صدى البلد أسباب دفعت المحكمة الإدارية العليا لإلغاء نتيجة 30 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مع انطلاق التصويت عليها اليوم الاثنين خارج مصر.


وجاءت أسباب الإلغاء، كالتالي: 
امتناع الهيئة عن تقديم المحاضر الأصلية
منع وكلاء المرشحين من حضور الفرز
تناقضات واضحة في الحصر العددي
توقف التصويت وغياب أوراق الاقتراع
تلاعب محتمل وتداول بطاقات خارج اللجان

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

كما حدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

ويعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

طعون انتخابات طعون انتخابية مجلس الدولة الإدارية العليا

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

طلاق

«المركزي للإحصاء»: 750 حالة طلاق يوميًا في مصر.. ومتوسط سن المُطلقين 40 سنة

تعبيرية

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملة

الايجار القديم

زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

الدكتورة ياسمين فؤاد

القومي للمرأة يهنئ ياسمين فؤاد لفوزها بجائزة صندوق نوبل للاستدامة

«الإدارية العليا»: إحالة 37 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لمحكمة النقض

«الإدارية العليا»: إحالة 37 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لمحكمة النقض

حكم «الإدارية العليا» في 257 طعن على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

حكم الإدارية العليا في 257 طعنا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟

في الشتاء.. علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم

4 خطوات تحميك من ألم عرق النسا

مى عمر تتألق بجمبسوت وساعة ألماس فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

