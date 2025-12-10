قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تعليق غير متوقع من الغندور على تعادل الزمالك مع كهرباء الإسماعيلية

خالد الغندور
خالد الغندور
ميرنا محمود

علق الإعلامي خالد الغندور على تعادل الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية لموسم 2025-2026.

و كتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل فيسبوك.  :من أغرب الحاجات اللي شفتها و اللي لم تحدث من قبل في تاريخ الزمالك انه يكون كسبان ٣ و يطلع متعادل و مع مين مع آخر فريق في جدول الدوري.


وانتهت مواجهة فريق نادي الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية بالتعادل الإيجابي 3-3، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية لموسم 2025-2026.

وسجل الزمالك أهدافه عن طريق عمرو ناصر وأحمد شريف والبرازيلي خوان بيزيرا، بينما أحرز محمد السيد شيكا هاتريك كهرباء الإسماعيلية ليعادل النتيجة لفريقه.

موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس عاصمة مصر
يستعد الزمالك لمواجهة فريق حرس الحدود في الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

التاريخ: السبت 20 ديسمبر 2025

الوقت: 8:00 مساءً

الملعب: استاد المقاولون العرب

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة
يقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق: المصري، حرس الحدود، زد، الاتحاد السكندري، سموحة، وكهرباء الإسماعيلية.

خالد الغندور الزمالك كهرباء الإسماعيلية بطولة كأس الرابطة المصرية

هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

