الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيسة وزراء اليابان: ندرس سبل ضمان سلامة السفن في مضيق هرمز

أ ش أ

 قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اليوم إن بلادها تدرس الإجراءات التي يمكنها اتخاذها، في حدود إمكانياتها القانونية، لضمان سلامة السفن التابعة لها وأطقمها في الشرق الأوسط، في ضوء استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وجاءت تصريحات تاكايتشي خلال جلسة برلمانية، عقب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، دولا أخرى، من بينها اليابان، بنشر سفن حربية في مضيق هرمز لتأمين شحنات النفط.

وردا على سؤال من أحد نواب المعارضة حول ما إذا كانت اليابان ستنشر سفنا تابعة لقوات الدفاع الذاتي، قالت تاكايتشي إنه من الصعب الإجابة على سؤال افتراضي، نظرا لأن الولايات المتحدة لم تتقدم بعد بمثل هذا الطلب، لكن حكومتها تدرس "الردود اللازمة".

وأضافت تاكايتشي أنها ستنقل وجهة نظر اليابان بشأن الوضع في الشرق الأوسط إلى ترامب خلال قمة المحادثات المقرر عقدها يوم الخميس المقبل في واشنطن.

وخلال الجلسة، قال وزير الدفاع شينجيرو كويزومي إن الحكومة لا تملك خطة "حتى الآن" لإرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الشرق الأوسط، الذي تعتمد عليه اليابان في أكثر من 90% من احتياجاتها من النفط الخام و11% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال.

وكان ترامب قد أعلن أمس الأول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه يريد من اليابان ودول أخرى إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز لضمان سلامة هذا الممر الحيوي لنقل الطاقة، والذي أغلقته إيران فعليا ردا على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل أواخر الشهر الماضي.

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" العالمية، قال ترامب إنه ليس من الواضح ما إذا كانت إيران قد زرعت ألغاما في المضيق، لكنه أكد "بأننا سنقوم بتمشيط مضيق هرمز بقوة، ونعتقد أن دولا أخرى تواجه بعض الصعوبات في الحصول على النفط ستنضم إلينا".

و تقيد أنشطة قوات الدفاع الذاتي في الخارج بموجب دستور اليابان الذي ينبذ الحرب، يمكن للحكومة اليابانية، حسبما أوضحت وكالة أنباء "كيودو" الرسمية، أن تأمر سفن قوات الدفاع الذاتي بمرافقة السفن المرتبطة باليابان في عمليات الأمن البحري التي تسمح باستخدام الأسلحة لأغراض دفاعية.

ووسعت الحكومة اليابانية دور قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الخارج بموجب تشريع أمني دخل حيز التنفيذ عام 2016، إلا أن إرسال أفرادها إلى مناطق قد يتورطون فيها بالقتال لا يزال مثيرا للجدل.

في سياق متصل، اتفق كويزومي ونظيره الأمريكي بيت هيجسيث، خلال محادثات هاتفية أمس / الأحد /، على مواصلة التواصل الوثيق، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع اليابانية في بيان صدر صباح اليوم.

وأوضح كويزومي لهيجسيث أن الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك مضيق هرمز، "أمر بالغ الأهمية" لليابان والمجتمع الدولي، وأن طوكيو ستتواصل مع الدول المعنية، بما فيها الولايات المتحدة، بحسب الوزارة.

وأكد هيجسيث أن الوضع في الشرق الأوسط لن يستدعي أي تغييرات في وضع القوات الأمريكية في اليابان، مجددا التزام الولايات المتحدة بتعزيز قدرات الردع والاستجابة للتحالف الثنائي، وفقا للبيان.

