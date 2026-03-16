الأورمان تنظم 30 معرضا لملابس العيد مجانا

تنظم جمعية الأورمان (30) معرضًا كبيرًا لتوزيع الملابس الجديدة "مجانًا" في محافظات الجمهورية المختلفة، وذلك تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم المعارض جاء بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور ورسم البسمة على وجوه أبنائهم، واستكمالاً لاستراتيجية الأورمان في تقديم الدعم النوعي، حيث لا يقتصر الهدف على تقديم المساعدة المادية فحسب، بل يمتد ليشمل الجانب المعنوي ومشاركة الأسر فرحة الأعياد والمناسبات الدينية، بما يعزز قيم التكافل الإجتماعي والمشاركة المجتمعية.

وأوضح أن المعارض تستهدف توفير ملابس العيد للأطفال والأسر بمختلف الفئات العمرية داخل القرى والنجوع الأكثر احتياجاً، حيث تضم المعارض تشكيلة واسعة من الملابس الجديدة التي تناسب مختلف الأعمار والأذواق، ليتمكن كل فرد من اختيار ما يناسبه بحرية تامة، مؤكدًا أن المعارض تشمل محافظات الصعيد، والدلتا، والمحافظات الحدودية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه في أبعد المناطق.

وحول الية التوزيع قال يتم التوزيع من خلال قاعدة بيانات دقيقة وحسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتى يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى لضمان وصول المساعدات للأسر الأولى بالرعاية.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان تواصل تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والخدمية بجانب معارض الملابس، تشمل توزيع الكراتين الغذائية، ودعم زواج الفتيات اليتيمات، وإجراء العمليات الجراحية، وتركيب وصلات المياه النظيفة، وذلك ضمن رؤية متكاملة لخدمة المجتمع المصري.