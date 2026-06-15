مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة

قال أحمد نبيل، مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح البري، إن الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة "زاد العزة" رقم 213 إلى قطاع غزة، محملة بنحو 2623 طنًا من المساعدات الإنسانية، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال الدعم الإغاثي للأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح نبيل أن القافلة تضم سلالًا غذائية ودقيقًا ومستلزمات طبية ومواد إغاثية ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية، إلى جانب كميات من الملابس والخيام المخصصة لإيواء المتضررين، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.

وأضاف أن الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده الإنسانية منذ بداية الأزمة عبر معبر رفح من الجانب المصري، مشيرًا إلى أن حجم المساعدات التي تم إدخالها تجاوز مليون طن، بمشاركة أكثر من 65 ألف متطوع، تأكيدًا لاستمرار الدعم المصري للأشقاء في غزة.