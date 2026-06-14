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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة 212 محمّلة بالمساعدات إلى غزة.. تفاصيل

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
محمود محسن

قال كريم قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إنه جرى استئناف العمل بمنفذ كرم أبو سالم بعد إغلاق دام 3 أيام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام المساعدات الإغاثية والإنسانية التي يُدفع بها يوميًا من الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية، ويُعدّ منفذ كرم أبو سالم المنفذ الوحيد المخصص لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية من الأراضي المصرية.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية تدفقت من الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتنوّعت المساعدات الإغاثية والإنسانية ضمن القافلة 212 من سلسلة قوافل زاد العزة من مصر إلى غزة، ما بين السلال والمواد الغذائية، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، فضلًا عن المواد البترولية المختلفة؛ إذ نتحدث عن البنزين والغاز الطبيعي والسولار، لتشغيل ما تبقى من منشآت حيوية داخل القطاع، بالإضافة إلى المستشفيات التي لا تزال تعمل حتى هذه اللحظة.

العلاج داخل المستشفيات

أوضح أن الجانب المصري من معبر رفح، شهد في الساعات الأولى من صباح اليوم، وصول دفعة جديدة من العائدين إلى قطاع غزة، وهؤلاء هم الذين تلقوا العلاج داخل المستشفيات المصرية طوال الفترة الماضية، وقد تمكنوا من الخروج من القطاع لتلقي العلاج، وها هم اليوم يعودون مرة أخرى ضمن دفعة جديدة من العائدين إلى قطاع غزة.

نفذ كرم أبو سالم الاحتلال الإسرائيلي الأراضي المصرية الأراضي الفلسطينية المساعدات الإغاثية

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