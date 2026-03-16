شاهد.. أكبر تجمع للمسلمين في جنوب الهند احتفالا بمناسبة ليلة القدر

تشهد ولاية كيرالا في جنوب الهند، مساء اليوم، واحدًا من أكبر التجمعات الرمضانية في البلاد، حيث يُقام المؤتمر الإسلامي الدولي للسلام تحت إشراف العلامة السيد إبراهيم الخليل البخاري.

ويُقام هذا الحدث الإيماني الكبير في جامعة معدن الثقافة الإسلامية بولاية مالابورام، في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٧هـ، حيث يتوافد عشرات الآلاف من المسلمين من مختلف مناطق كيرالا وخارجها لإحياء هذه الليلة المباركة التي يُرجى أن تكون ليلة القدر.

ويجتمع الحاضرون في أجواء إيمانية عامرة بالذكر وتلاوة القرآن والدعاء وقيام الليل، في مشهد روحاني مهيب يُعد من أبرز الفعاليات الرمضانية في الهند كل عام.

ومن المنتظر أن تتخلل الليلة كلمات دعوية ومجالس ذكر ودعاء للمسلمين في أنحاء العالم، خاصة للدول التي تمر بالأزمات والحروب، وفي مقدمتها فلسطين وسائر بلاد المسلمين.

ويأمل المشاركون أن تكون هذه الليلة المباركة ليلة قدر، سائلين الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعم الأمن والسلام في العالم.