بدء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامي لدول منظمة التعاون بقطر بمشاركة وزير العمل

شارك وزير العمل محمد جبران صباح اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل لدول منظمة التعاون الإسلامي، التي تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، برعاية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، تحت شعار "تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي"، وذلك بمشاركة وزراء العمل من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب رؤساء الوفود والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني.

ومن المقرر أن يلقي الوزير جبران كلمة خلال فعاليات اليوم ..وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات القاها : رئيس الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل،وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان بجمهورية أذربيجان.. ورئيس الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، وزير العمل بدولة قطر..والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي..ومدير عام منظمة العمل الدولية "افتراضيا"..كما شهدت انتخاب رئيس وأعضاء هيئة المكتب الدولي للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل..

وبحسب بيان يهدف المؤتمر إلى مناقشة استراتيجيات المنظمة في تطوير أسواق العمل وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية في الدول الأعضاء، كما يتضمن استعراض المبادرات والمشروعات المشتركة التي تهدف إلى الحد من البطالة، وتنمية المهارات،وبناء القدرات، والتي جزءًا من جهود المنظمة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء، والتطرق إلى سبل مواجهة تحديات سوق العمل في ظل التغيرات العالمية المتسارعة،بما في ذلك التحديات المرتبطة بالتحولات التكنولوجية والاقتصادية، ويعتبر هذا المؤتمر منصة هامة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، واستعراض الإنجازات التي حققتها بعض الدول في مجالات العمل والعمالة،خاصة تعزيز الجهود المشتركة لدعم برامج ومبادرات التوطين، والتوظيف العادل، وتطوير سياسات تحفز الاقتصاد في الدول الأعضاء، ومواكبة التطورات التكنولوجية وتأثيرها على أسواق العمل، خاصة في ظل تحديات الثورة الرقمية التي تؤثر على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.