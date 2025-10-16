قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: الاستثمارات الهندية في مصر تقدر بنحو 4 مليار دولار
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البولندي لدى طهران
مجلس النواب يوافق على العمل بـ "الإجراءات الجنائية" ويحدد تاريخ العمل به
زيلينسكي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن لبحث صفقة صواريخ توماهوك
شوبير يحسم الجدل بشأن موقف نجوم الأهلي
رسميًا.. إقالة باتريك كلويفرت من تدريب إندونيسيا
هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
ننشر شروط وموانع الترشح للعمل في كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
عقوق الأب والأم من كبائر الذنوب.. الإفتاء: اتقوه بـ5 حقوق للوالدين
الصليب الأحمر الأكثر تتويجًا بجائزة نوبل .. تعرف على السبب
«النقل»: إطلاق مؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار «معًا لتحقيق التنمية المُستدامة»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بدء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامي لدول منظمة التعاون بقطر بمشاركة وزير العمل

شارك وزير العمل محمد جبران صباح اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل لدول منظمة التعاون الإسلامي، التي تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، برعاية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، تحت شعار "تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي"، وذلك بمشاركة وزراء العمل من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب رؤساء الوفود والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني.

ومن المقرر أن يلقي الوزير جبران كلمة خلال فعاليات اليوم ..وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات القاها : رئيس الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل،وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان بجمهورية أذربيجان.. ورئيس الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، وزير العمل بدولة قطر..والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي..ومدير عام منظمة العمل الدولية "افتراضيا"..كما شهدت انتخاب رئيس وأعضاء هيئة المكتب الدولي للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل..

وبحسب بيان يهدف المؤتمر إلى مناقشة استراتيجيات المنظمة في تطوير أسواق العمل وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية في الدول الأعضاء، كما يتضمن استعراض المبادرات والمشروعات المشتركة التي تهدف إلى الحد من البطالة، وتنمية المهارات،وبناء القدرات، والتي جزءًا من جهود المنظمة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء، والتطرق إلى سبل مواجهة تحديات سوق العمل في ظل التغيرات العالمية المتسارعة،بما في ذلك التحديات المرتبطة بالتحولات التكنولوجية والاقتصادية، ويعتبر هذا المؤتمر منصة هامة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، واستعراض الإنجازات التي حققتها بعض الدول في مجالات العمل والعمالة،خاصة تعزيز الجهود المشتركة لدعم برامج ومبادرات التوطين، والتوظيف العادل، وتطوير سياسات تحفز الاقتصاد في الدول الأعضاء، ومواكبة التطورات التكنولوجية وتأثيرها على أسواق العمل، خاصة في ظل تحديات الثورة الرقمية التي تؤثر على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

قيادات الأزهر والدفاع الشعبي يفتتحون المعرض الفني على هامش الندوة التثقيفية

بعد تكليف شيخ الأزهر .. من هو مصطفى عبد الغني نائب رئيس الجامعة الجديد؟

ويثبت أقدامكم.. انطلاق احتفالية قوات الدفاع الشعبي في رحاب الأزهر

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

