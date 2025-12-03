الكنيست الإسرائيلي يوافق على مقترح لابيد لتبني “خطة العشرين” بشأن غزة

صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على مقترح قانون قدمه زعيم المعارضة يائير لابيد، يدعو إلى اعتماد ما يعرف بـ“خطة النقاط العشرين” المتعلقة بقطاع غزة، والتي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وحظي المقترح بتأييد 39 عضواً، في جلسة خلت تماماً من ممثلي الائتلاف الحكومي، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة من المعارضة لإحراج الحكومة وإظهار انقسامها حيال الخطة.

وخلال النقاش، عبر لابيد عن استغرابه من غياب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلا: “هذه فرصة لأن نبعث رسالة موحدة إلى الرئيس ترامب والعالم، لكن نتنياهو اختار عدم الحضور، وهذا مؤسف”.

وكان لابيد قد أعلن عزمه طرح المقترح بعد تصويت القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي لصالح تبني الخطة، الأمر الذي وضع الحكومة في موقف حساس، لا سيما في ظل تحفظ عدد من أعضائها الذين يرون أن الخطة قد تمهد لـ“مسار نحو دولة فلسطينية”.

وتشمل "خطة العشرين" جملة من البنود أبرزها: عدم إجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة، وعدم ضم إسرائيل للقطاع أو احتلاله، وتشكيل قوة استقرار دولية تنشر فوراً في المنطقة، إضافة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية مع بدء انتشار تلك القوة.