بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اتهمت مدرسة دولية في بدر 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير عقب اتهامهم الباطل لـ مدرس و2 مدرسات و2 عاملات نظافة بخدش براءة ابنائهم وكشف كاميرات المراقبة والتحريات عدم صحة الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة بدر تضمن ورود بلاغا من محامي مدرسة دولية في دائرة القسم اتهم فيه 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير بالمدرسة بعد اتهامهم الباطل لـ 5 موظفين بالمدرسة بخدش براءة ابنائهم.

حيث قال محامي المدرسة الدولية في بلاغه أمام الأجهزة الأمنية أن 3 أولياء أمور قامو باتهام مدرس و2 مدرسات بالمدرسة بخدش براءة ابنائهم وعقب اجراء التحريات تبين عدم صحة الواقعة ثم قاموا باتهام 2 عاملات لـ كانتين المدرسة بالواقعة.

تابع محامي المدرسة أن التحريات وفحص الكاميرات كشف عدم صحة الواقعة ايضا ثم قام باتهام أولياء الأمور بالابتزاز المالي والتشهير بسمعة المدرسة بدون وجه حق وأن الوقائع تبين أنها غير صحيحة وهو ما أكدته كاميرات المراقبة.